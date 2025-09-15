鶯歌老街假日人潮稀少？ 網曝原因︰電商發達、陶瓷品非日常用品

位於新北市的鶯歌陶瓷老街，是台灣北部著名觀光兼親子週末出遊的熱門景點。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市的鶯歌陶瓷老街，是台灣北部著名觀光兼親子週末出遊的熱門景點，在Google地圖上還有著4.2星的評價。然而，近來有網友分享，他前陣子趁著假日帶著家人一起去當地遊玩時，發現整條街人潮冷清、停車場空蕩蕩，就連招牌體驗手拉胚也沒什麼人，令他對此唏噓不已，文章曝光後引發熱議。

該名網友13日在PTT以「鶯歌陶瓷大街假日都沒人，怎回事？」為標題發文，透露自己當天帶著一家人去鶯歌陶瓷老街體驗手拉胚，並在上午11點左右開車抵達。原PO回憶，當天的天氣很好，原以為老街此時已經湧現假日人潮，不料一到停車場卻仍有上百個空位，一進到體驗區，還被告知是他們是第一組客人，讓他感到非常疑惑。

原PO表示，起初以為是他們抵達現場的時間太早，直到下午2點半左右一家人再次走回老街，發現街上仍舊人煙稀少，如此蕭條的景象，讓他嚇得以「太詭異了」形容，「大部分店家都有開，還真不知道怎麼經營的！」另透露自己過去造訪當地時，人潮比現在多出10倍，逛店時甚至得摩肩擦踵。

該文一出，不少網友紛紛點出致命原因，像是鶯歌老街主打「陶瓷重鎮」，但陶瓷品並非大眾頻繁添置的日常用品，且缺乏特色與競爭力，加上近年網路購物發達，絕大多數的款式能在電商平台買到，「很多店家賣的都是淘寶貨」、「不可能天天換壺、天天換盤」、「鶯歌陶瓷本身就沒有足夠的文化底蘊，或有著自己特殊的燒製手法跟風格特點，不像日本伊萬里燒、有田燒，或中國景德潮州的粉彩瓷、青花瓷」。

還有不少人提到，鶯歌老街還有著交通不便、餐飲選項稀少、附近缺乏串聯景點等問題，難以像三峽、深坑等老街一樣長期聚攏人潮，建議盡早轉型避免沒落。另有在地人現身感慨，「早在疫情前就失去在地的觀光特色」、「早就失去原本的陶藝靈魂」、「身為在老街長大的鶯歌人，以前家裡跟陶藝家合作，一天營業額少說有5～10萬，看到現在這樣真的不勝唏噓」。

也有網友留言緩頰，指出鶯歌老街附近有「新北市立鶯歌陶瓷博物館」與「新北市美術館」，推薦怕熱又想認識陶瓷文化的遊客，可以先去這2個地點參觀，再徒步走到鄰近的鶯歌老街。此外，鶯歌老街Google地圖最新的評論內容，許多遊客提到這個歷史古蹟經過整修後，環境變得很整潔、街道也變寬了，對整趟旅程大大加分。

