國中教卓入圍名單公布 328年什家將臉譜入課程

以在地328年的元和宮什家將臉譜為起點，讓學生從多面向認識在地文化的台南市民德國中入圍教學卓越獎。（圖由教育部提供）

2025/09/15 11:28

〔記者林曉雲／台北報導〕今（2025）年國中教學卓越獎入圍名單出爐，包括以在地328年的元和宮什家將臉譜為起點，讓學生從多面向認識在地文化的台南市民德國中、透過「慢思課程」讓每位學生在「被看見、被等候」的新竹縣博愛國中等9校競逐最大桂冠，教育部將在11月28日頒獎。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，今年共有25所國中由地方政府推薦進入複選，9所國中入圍金、銀質獎名單，包括台南市民德國中、新竹縣博愛國中、彰化縣彰泰國中、新北市三重高中國中部、苗栗縣竹南國中、南投縣社寮國中、桃園市龍興國中、台北市建成國中、台北市信義國中，金質獎可獲60萬元獎金，銀質獎可獲30萬元獎金。

台南市民德國中以在地328年的元和宮什家將臉譜為起點，讓學生多面向認識在地文化，發掘在地文化價值，校方表示，同時也讓學生善用科技學習，打破時空界線學習，並發展人權倡議與跨文化理解課程，帶領學生思考文化價值且尋找創新方式。

此外，新竹縣博愛國中透過慢思（深思熟慮、理性分析、耐心推敲、沉澱反思、創造性思考）發展TEAM（挺）博愛四大主軸課程，校方說明，課程包含T─思辨關懷（Thinking）、E─環境永續（Environment）、A─雙軸數創 （Artificial Intelligence 、 Aesthetics Intelligence）、M─公民實踐（Movement），讓每位學生在「被看見、被等候」中成長，不只追求結果，更重視歷程及身心平衡，在學習上，教師能等待容錯，且沒有標準答案，引導探索，讓學生自己找尋答案並解決問題。

苗栗縣竹南國中則以「金色竹南，與世界邂逅」為課程主題，透過「旅讀竹南」、「創意科研」、「美學竹南」與「在地國際」等課程，走訪廟宇歷史與傳統建築，漫步竹南濕地，藉由導覽實作、創意手作，賦予家鄉新的生命力。

透過「慢思課程」讓每位學生在「被看見、被等候」的新竹縣博愛國中入圍教學卓越獎。（圖由教育部提供）

