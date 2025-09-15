增「4+1」國假卻被砍3天福利假 外商工會、桃市產總籲桃市府拿出魄力

桃市產總、外商公司工會15日到桃市府陳情，高喊「美國老闆不守台灣法律，桃園市政府拿出魄力」。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/15 11:12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕政府於今年5月公告新增「4+1」國定假日，卻有部分外商公司因此欲刪減員工3天福利假，桃園市產業總工會今（15）日率外商公司工會到桃市府陳情，高喊「美國老闆不守台灣法律，桃園市政府拿出魄力」，同時遞交陳情書、演出行動劇，要求桃市府拿出魄力，遏止外商公司片面刪減勞動條件；桃市府勞動局勞動條件科股長邱重霖出面接受陳情書並表示，桃市府立場就如勞動部所述，請公司不能逕自變更勞動條件，要跟工會協商。

立法院於今年5月三讀通過新增「4+1」國假並經總統府公告實施，全體勞工新增4天國定假日，分別為小年夜、928教師節、1025光復節、1225行憲紀念日，另勞動節改為全國放假，桃市產總近日卻陸續接獲工會反映，許多原本有優於法定7天福利假的外商公司，卻因此逕自公告減少3天的福利假，工會於7月函詢勞動部回覆「事業單位如因應紀念日及節日實施條例施行，有變更勞動條件之需要，仍應與工會或個別勞工協商合意後始得為之，不得以修法新增國定假日為由而片面變更」，呼籲外商公司不要知法犯法。

桃市產總表示，不只是外商公司，許多電子產業、航空業都有優於法定7天福利假，主要背景是2016年勞動基準法修正，實施「1例1休」制並刪減勞工7天國假，前述公司為了留住勞工等原因，將被刪減的7天國假改為福利假，豈料，今年政府公告新增「4+1」國假後，部分外商公司以政府已恢復國假為由，欲刪減其中928、1025、1225的福利假；桃市產總常務理事廖懿文強調，勞動部的說明已經很清楚，希望包括阿克蘇、杜邦、賽拉尼斯、聯邦快遞等外商公司，不要知法犯法。

美光工會理事吳尚鴻表示，希望外商公司務必遵守台灣的勞動法規，舉桃園為例，華夏、桃勤、華潔、華膳等企業工會，都已透過跟公司協商，確認928、1025、1225的福利假都會保留，他們也即將在週三跟美光公司協商，希望會議中公司能夠清楚勞動部所提的立場，好好地跟工會協商，也希望桃市府要做勞工的靠山，若外商公司有違法行為務必指正。

桃園市電子業產業工會理事張倫忠表示，他同時也是科林研發製造企業工會的理事長，第一時間收到消息後，就跟公司確認2025年下半年的3天彈性休假不會變，工會肯定公司的回應，但明年的部分仍未釋出確定消息，工會希望公司除了考量要遵守在地台灣法令，更要從留住人才的角度思考。

陳情最後，桃市產總秘書魏豫綾與現場外商公司工會幹部一同演出行動劇，外商公司勞工有優於法定的假，代表外商的「川普總統」一直想把假拿走，「桃園市長張善政」則出手制止，象徵請桃市府拿出魄力，制止外商公司減低勞動條件的行為。

桃市產總常務理事廖懿文表示，經發函勞動部釋疑，事業單位不得片面變更勞動條件，呼籲外商公司不要知法犯法。（記者鄭淑婷攝）

桃市產總向桃市府勞動局遞交陳情書。（記者鄭淑婷攝）

桃市產總與現場外商公司工會幹部一同演出行動劇，象徵請桃市府拿出魄力，制止外商公司減低勞動條件的行為。（記者鄭淑婷攝）

