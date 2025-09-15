為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    上萬人連署延後國高中上課時間 教育部：涉地方權責

    上萬人連署延後國高中上課時間，教育部今日回應，此案涉及地方政府權責，將與地方政府共商研處。（記者林曉雲攝）

    上萬人連署延後國高中上課時間，教育部今日回應，此案涉及地方政府權責，將與地方政府共商研處。（記者林曉雲攝）

    2025/09/15 11:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕公共政策參與平台有民眾提案，將國高中上課時間延後到上午10時，下午4時放學，以避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升，已獲上萬人附議。教育部今（15日）回應表示，因該案涉及地方政府的權責，教育部後續將與地方政府共商研處，在11月14日前完成。

    提案人主張國高中上課時間應該是上午10時到下午4時，且全面移除非必要課程，以避免慢性睡眠剝奪，導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升，上萬人附議。

    教育部今日回應表示，感謝提案人及所有關注此議題的民眾，國中主管機關是各地方政府，部分高中職也是由地方政府主管，因此案涉及地方政府的權責，教育部後續將和地方政府共商，進行連署提案之研處，並依據「公共政策網路參與實施要點」規定，於11月14日前完成具體回應。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

