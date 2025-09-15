新北智慧交通再升級 交通戰情室AI系統分析精準掌控路況

新北交通戰情室實現更全面的智慧化交通管理。（圖由交通局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應AI人工智慧發展潮流，新北市交通戰情室核心系統「市政交通儀表板」成功整合即時路況、事故通報、施工資訊及天氣預警，成為交通管理的智慧中樞。自2022年啟用以來，不僅在日常疏導中發揮關鍵作用，更於重大天災、連續假期與大型活動展現卓越成效，確保全市交通順暢，已成全國智慧交通領先指標。

交通局長鍾鳴時指出，導入AI技術讓交通管理更主動、更智慧。「市政交通儀表板」可即時介接並分析多元數據，連假期間能監控國道與市區幹道車流，並有效管控各風景區人流，顯著提升疏運效率。事故發生時，系統自動觸發SOP，協助交控中心迅速調派資源、發布改道訊息，降低交通衝擊，提供更安全、便利的用路環境。

交通局專門委員林昭賢表示，為擴大戰情室效能，將於明年配合第二行政中心完工，啟動第一階段「智慧運輸中心」軟硬體建置與系統整合測試，並於9月18日研討會發表相關規劃成果。

交通局強調，未來智慧運輸中心將整合「智慧交通」、「智慧停車」及「智慧公運」3大系統，結合生成式AI、車聯網與物聯網技術，進行更深入的數據分析與預測，推動更全面的智慧化交通管理，讓新北智慧運輸邁向全新里程碑。

智慧路口交通儀表板。（圖由交通局提供）

新北市政交通儀表板已成為全國智慧交通的領先指標。（圖由交通局提供）

