黑暗部落也能吃到海魚 太陽能發電造福山友

太魯閣山區同禮部落民宿陸續裝設太陽能板，已擺脫黑暗部落的生活。（記者游太郎攝）

2025/09/15 10:46

〔記者游太郎／花蓮報導〕位於太魯閣國家公園內的秀林鄉大同、大禮部落，受到去年0403強震重創後，對外唯一連繫道路的同禮步道歷經1年多修復後，終於在今年7月恢復通行，不少山友紛紛回到山上住宿，重溫與世無爭的山林體驗；山友們驚訝發現，山上和以往最大的不同，竟然可以吃到海水魚及蝦類料理，原來是拜太陽能發電之賜，直呼「幸福感超乎想像」。

同禮部落自7月1日重新開放後，不少山友呼朋引伴揪團前往，8成以上均為至少2天1夜的住宿行程，山友林建華表示，13、14日在颱風攪局2次，連續延期後終於成行，沿途美麗的景色依舊，但讓他們驚訝的是，山上餐桌上竟然出現海產，尤其是海水魚，顛覆了在山上只能吃山產、野菜的印象。

大禮部落民宿老闆陳正宏說，大概3年前開始在民間社團協助下，山上民宿業者陸續在屋頂裝設新式的太陽能板，儲電量是以往的20倍以上，經過水電業者幫忙計算後，他逐步添購電鍋、冰箱、洗衣機、電視等電器，傳統的升火煮飯方式已很少使用，基本生活已和山下差異不大。

民宿業者簡明賢說，雖然山上的民生物資採購不便，大宗物資仍須靠流籠及蹦蹦車接力搬運上山，但拜裝設新式太陽能板之賜，儲電量翻了20倍，雖然有時候仍需要柴油發電機輔助，但基本上容易腐壞的魚蝦及牛肉等，因冷藏及冷凍已無問題，只要山友們預先指定，也可以滿足在山上享用牛排、魚蝦等需求。

同禮部落是國內少數連台電電線桿都到不了的部落，3年前開始安裝太陽能板，由東華大學協助大同部落「點亮第一盞路燈」，再結合工研院及光電企業安裝5KW級獨立型太陽能供電系統，部落用電需求獲得大幅改善。

目前山上使用的磷酸鋰鐵電池儲能系統，重達100多公斤，需由人力運送上山組裝後，加上與太陽能發電系統連結，才完成整個綠能供電，太陽能發電的電力也能儲存在電池中，除夜間點亮家屋照明、冰箱供電、洗衣機也能運作，山區的通訊也因為電力供應穩定，通信品質已獲得大幅改善，不需再爬至制高點才能接收到訊號。

裝設太陽能系統後，同禮部落居民開始添購冰箱等各式電器設備。（記者游太郎攝）

同禮部落居民已能儲存及享用海魚等各式海鮮。（記者游太郎攝）

同禮部落民宿供餐以往以山產及野菜為主，因太陽能供電穩定，菜色已逐漸增加魚蝦類等海產。（記者游太郎攝）

