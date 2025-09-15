為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉市勞工育樂中心閒置多年 市府規劃處分標售

    嘉義市勞工育樂中心因耐震結構有疑慮，市府規劃處分標售。（記者王善嬿攝）

    嘉義市勞工育樂中心因耐震結構有疑慮，市府規劃處分標售。（記者王善嬿攝）

    2025/09/15 10:47

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市勞工育樂中心成立迄今42年，因耐震結構有疑慮，2021年市府與廠商解約後閒置至今。市府考量補強修建或拆除經費不符經濟效益，將勞工育樂中心的三筆土地及一筆建物規劃處分標售，經送交嘉義市議會財稅類專案小組獲同意，預計向嘉義市議會正式提案，待大會開會時審議通過，將進行標售作業。

    嘉市議員王浩去年曾在議會質詢，質疑勞工育樂中心閒置多年無法使用，批評市府未能善加活用形同「擺爛」，得知市府提案規劃標售勞工育樂中心，他說很錯愕，如親子館、活動中心、托嬰中心等民眾期待的公共設施都有土地需求，市有土地已很少且嘉市財政良好，建議市府應了解有無其他公共設施的用地需求再標售。

    市議會財稅類專案小組召集人孫貫志說，勞工育樂中心因耐震結構有疑慮，補強或拆除經費又是一筆負擔，因地上建物符合危老重建的容積獎勵條件，土地連同建物一起標售，有助提高土地利用價值，與其繼續閒置，小組開會決議同意市府處分，不過他建議市府仍要另覓地點設置勞工育樂中心，回應勞工舉辦研習活動、住宿等需求。

    嘉市財政稅務局長洪彩燕表示，勞工育樂中心經耐震評估結構有疑慮，需進行耐震結構補強或拆除，基於公共空間安全考量及補強修建經費不符經濟效益，規劃處分勞工育樂中心的土地與建物，此案雖經專案小組同意，仍待市議會大會審查通過辦理。

    市府社會處長李思賢說，將另外尋找適合場地建置勞工育樂中心，目前還在尋找適合地點。

