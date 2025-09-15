山羌深夜現身縣道動也不動……原來是嚇呆了

山羌深夜現身興華高中前、縣道上動也不動，原來是嚇呆了。（圖由陳光軒提供）

2025/09/15 10:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一隻年幼山羌昨（14）日深夜11點多突然出現在苗栗縣頭份市中正一路（124縣道）興華高中前方，佇立在縣道上難以移動，引起民眾圍觀、拍照，好奇通常出現在山區的山羌怎會現身人煙較多的區域。之後苗栗縣議員陳光軒接獲通報，前往協助，並通報警方與縣府農業處林務自然保育科將山羌帶走。

苗縣府林務自然保育科表示，當時合作的團體帶走山羌後，發現山羌並無外傷，研判應該是在縣道上被出沒的車輛嚇到，才會停留在該處。該隻山羌今天上午9點多恢復活力後，也讓牠回歸自然。不過只確認該隻山羌為年幼山羌，並未確認性別。

請繼續往下閱讀...

陳光軒說，接獲通報後趕到現場，發現山羌難以移動，雖然深夜車輛較少，但因中正一路（124縣道）仍有車輛陸續進出，加上不少人圍觀、拍照，他也請警方協助維持交通，通報縣府後將山羌接走。

縣府林務自然保育科科長張葦說，研判該隻山羌應該被其他動物驅趕才會跑至興華高中前，若民眾發現類似狀況可通報縣府處理。

山羌深夜現身興華高中前、縣道上動也不動，原來是嚇呆了。（圖由陳光軒提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法