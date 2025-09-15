南嘉生活圈交通新方案799元 搭台鐵省錢有感

「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」TPASS定期票方案今起上線，即日起台南市通勤族月付799吃到飽，即可無限次搭火車往返嘉義地區各車站。（記者王涵平攝）

2025/09/15 10:33

〔記者王涵平／台南報導〕「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」TPASS定期票方案今起上線，即日起台南市通勤族月付799吃到飽，即可無限次搭火車往返嘉義地區各車站。

南市交通局表示，陸續推動涵蓋嘉義地區公車與YouBike的票種，開啟嘉嘉南生活圈公共運輸新時代。

台南市府今邀地方各界人士舉行上線記者會，台南市長黃偉哲說，台南市民利用台鐵往返嘉義縣、市平均每月有超過16萬人次的通勤量，是緊密的生活圈，台南率先推出「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」TPASS定期票方案，原本通勤族如購買台鐵定期票平均每月花費3000~6000元，現在只要799元即可吃到飽，絕對省錢有感。

交通局長王銘德表示，「大台南公車+南嘉台鐵無限搭」定期票方案定價799元，以既有的MeNGO平台發行，服務範圍涵蓋包含台南境內公車、YouBike外，更納入台南、嘉義沿線的台鐵23個車站，北起嘉義大林站、南至台南中洲站、沙崙支線，適用範圍超過80公里。

王銘德指出，後續將進一步聯手嘉義縣、市推出「嘉嘉南跨境999定期票方案」，服務範圍再擴充嘉義縣、市市區客運路線、公路客運、幸福巴士/小黃路線和當地YouBike，目前也加緊和兩縣市協調平台上架和程式修改等作業。

台南市公共運輸處代理處長蔡世勛表示，799方案自10日開始預售以來，短短5日已售出上看600份，為了讓在地市民輕鬆快速購買，在新營火車站設置短期TPASS實體服務據點，提供購卡、加入會員、買方案及過卡等一站式服務，即日起至10月14日止，每週一至週五有專人服務。

