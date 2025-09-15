為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南市爭取中央補助山區防災經費4.8億元 改善10公里野溪

    大內區曲溪橋上游右側邊坡崩塌竹林滑落影響通洪。（台南市政府提供）

    

    2025/09/15 10:29

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市山坡地區涵蓋14個行政區，面積達82246公頃，約佔台南市總面積的38％。2019年迄今已獲中央補助辦理102件山區建設工程，投入經費高達4.8億元，改善野溪長度總計約10公里，大幅提升台南山區防災效能。

    水利局表示，今年4月及6月市府成功爭取農業部農村發展及水土保持署經費補助約1.44億元，針對白河、東山、柳營、六甲、大內、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、新化及龍崎區，預計辦理32件野溪治理及水土保持工程。

    獲核定補助後，進行用地取得、規劃設計及工程發包等作業。目前14件工程已完工、15件工程施工中，另3件已完成設計並上網發包。期盼治理工程完工後能迅速於汛期發揮效用，並降低山區土砂災害的發生機率。

    水利局補充，由於執行績效卓越，今年8月再度獲得中央經費挹注80萬元，賡續辦理關廟、東山、南化、大內及龍崎區等共6件工程第一階段先行測設作業。目前，水利局已啟動用地取得及規劃設計，預計在9月底前完成設計並報請中央核定第二階段工程經費，總計約4000萬元。

    市長黃偉哲特別感謝農業部農村發展及水土保持署的經費支援，協助地方推動山區建設。黃偉哲也對水利局的執行效率和施工品質表示肯定，並表示將持續提出建設工程以爭取中央經費補助，同時呼籲中央增加對台南市的補助，保障山區居民的安全，減少土砂災害威脅，確保市民的生命財產安全。

    南化區玉山里玉山幹45右分14旁野溪邊坡侵蝕整治。（台南市政府提供）

    

