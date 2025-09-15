台科大校友漫畫圖文書破憂鬱症迷思 泰國版熱銷

台科大校友白琳與林妤恒，將畢業設計延伸為漫畫圖文書「小鬱亂入，抱緊處理」，破解憂鬱症迷思。（台科大提供）

2025/09/15 10:22

〔記者林曉雲／台北報導〕根據衛福部統計，全國憂鬱症人口已突破200萬人，且年輕族群比例逐年攀升，國立台灣科技大學設計系校友白琳與林妤恒，將畢業設計延伸為漫畫圖文書「小鬱亂入，抱緊處理」，透過可愛又神祕的角色「小鬱」，以溫暖明亮的插圖與淺白易懂的文字，陪伴讀者探索憂鬱症，消除社會的誤解與污名化，讓更多人得以用輕鬆的方式正確了解憂鬱症的相關資訊，該書在泰國推出當地版本後，長踞最大書店暢銷榜並蟬聯冠軍。

她們說明，「小鬱亂入」最初誕生於兩人就讀大四時的畢業製作主題，以「治療憂鬱症是一段旅程」為發想創作，在出版社邀請下將作品延伸為出版品，書中內容經過精神科醫師與心理師審訂，以確保資訊正確，獲選為文化部中小學生優良課外讀物；兩人亦長期經營「小鬱亂入 Depressy Trouble」網站與社群，自2015年來累積逾4.8萬名追蹤者，以活潑的圖文設計與淺顯易懂的科普內容，分享心理健康知識。

林妤恒表示，她有正職工作，因此會利用下班後或通勤的時間經營內容、撰寫貼文及回覆訊息，持續為心理健康議題投注心力。白琳則分享，有次家人帶回學校的考卷時，意外發現試題的註釋竟引用「小鬱亂入，抱緊處理」一書內容，讓她感到十分驚喜與感動，沒想到作品竟出現在考卷上，她們也募資獨立出版「小鬱亂入然後咧？阿焦也來參一腳！」以漫畫形式紀實分享確診焦慮症與憂鬱症的心路歷程，透過真實經驗，鼓勵同樣深受焦慮症和憂鬱症所苦的讀者「你不是一個人」。

白琳建議大學生可以多方嘗試修課，除了完成課業作品，也應精進外語能力、爭取交換機會增廣見聞，更要及早開始接案，累積實務經驗；林妤恒則鼓勵保持好奇心與持續學習，勇於跨出舒適圈，探索跨領域技能與媒介，並專注於找到真正熱愛並具影響力的創作方向。

台科大設計系校友白琳（右）與林妤恒（左）以憂鬱症為畢業製作主題，繪出可愛又神祕的黑色生物「小鬱」，並創立憂鬱症服務資訊平台。（小鬱亂入提供、攝影陳弘岱）

