旺季過後 鹿野高台沿路垃圾

往返高台觀看熱氣球的路邊處處可見垃圾。（潘貴蘭議員服務團隊提供）

2025/09/15 10:25

〔記者劉人瑋／台東報導〕鹿野地區民眾近來反映，如今終於有能力清理8月颱風帶來的落葉與垃圾，但這時才發現，在靠近鹿野高台一帶的柑園路上沿路皆是垃圾，由於路段車流量少，推測也是觀光客留下，成為「金城武樹」附近農田翻版，也只能請當地公所協助處理。

出名後的代價，在「金城武樹」旁的農民最了解，池上金城武樹旁的農田，在大樹出名、帶來遊客後，每每農民打田、收割都會清出許多垃圾，有時還會發現田中小塊秧苗倒伏並出現凹洞，則是遊客翻車倒地造成。

近來縱谷地區議員潘貴蘭則是收到民眾陳情，表示前往鹿野高台的柑園路上，待清除颱風落葉時，卻是夾雜大批垃圾，對當地居民及農民更是困擾，但平時道路根本少人行走，這才推測是在旅遊旺季後遊客所留下。但遊客公德心卻是難以影響，範圍零散、區域之大，只能透過當地公所接手處理。

