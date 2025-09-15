拓展蝙蝠保育國際新視野 林保署南投分署將邀歐洲重量級學者來台

近年科技發展快速，光害、風能等影響夜行動物生態甚鉅。（圖由林保署南投分署提供）

2025/09/15 10:16

〔記者李文德／雲林報導〕近年現代科技發展快速，光害、風能等因素影響夜行性動物甚鉅，農業部林業保育署南投分署與台中自然科學博物館、雲林黃金生態蝙蝠館合作，9月27、28日邀請歐洲重量級學者 Dr. Christian C. Voigt 來台，探討「從風能到光害蝙蝠面臨的新挑戰」議題，全程免費參與。

南投分署指出，Voigt博士是歐洲蝙蝠保育政策重要推手，長期專注於風力發電、光害與蝙蝠遷徙研究，成果廣受IUCN （國際自然保護聯盟）與歐洲各國政策採納，對全球蝙蝠保育影響深遠。此次來台將分享最新研究成果，深入探討能源開發與夜間光害如何影響蝙蝠行為與棲地，針對台灣與國際在生態保育與能源發展議題上交流。

黃金生態蝙蝠館長張恆嘉表示，近年政府推動綠能，卻忽略保護夜行動物，尤其蝙蝠傍晚覓食是最高活動時段，風機環評到運轉都忽略夜行動物的生態評估，在動物密集活動的時段，也未能減少或暫停運轉，對生態帶來衝擊，期盼講座可喚起政府或業者關注事項，借鏡國際早日制訂可行的政策。

南投分署表示，蝙蝠是生態系環境指標物種，多年來透過與在地組織合作，不僅守護了台灣特有金黃鼠耳蝠，更提升公眾保育意識。此次Voigt博士來訪，將為台灣與國際保育界搭建交流橋梁，深化學術研究與政策對話。

林保署南投分署本月27、28日將邀請歐洲重量級學者到台中、雲林講座。（圖由林保署南投分署提供）

