大士爺火化升天祭典落幕 3天30萬多人朝聖

大士爺火化升天。（嘉義縣政府提供）

2025/09/15 10:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄大士爺祭昨天深夜進行大士爺「火化升天」科儀，數千民眾擠爆會場，於大士爺監普完成後恭送大士爺，在煙火齊鳴聲中點燃火焰，民雄夜空一片通紅，宛如不夜城，民眾紛紛拿起手機、相機記錄。

民雄大士爺祭從9月12日至14日連三天進行，昨天深夜由副縣長劉培東、大士爺廟董事長周漳炎、新港奉天宮董事長何達煌、立委蔡易餘、陳冠廷、民雄鄉長林于玲等恭送，劃下完美句點。

民雄大士爺廟是縣定古蹟，為台灣大士爺廟的祖廟，有關大士爺的傳說與神跡傳頌民間超過300年，「民雄大士爺文化祭」與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列台灣農曆7月四大祭典。

縣府表示，大士爺祭是嘉義縣重要文化資產，廟方恭製紙糊大士爺神尊供奉在正殿讓民眾膜拜，搭設法會壇三天誦念梁皇寶懺，是嘉義最具代表性的信仰盛事。

劉培東說，今年大士爺祭吸引30多萬人朝聖，嘉義縣7月遭逢風災、水災，盼透過火化升天儀式將災厄都帶走，相信未來一年都將風調雨順、合境平安；陳姓學生說，大士爺祭場面盛大、莊嚴熱鬧，感到震撼與凝聚力，還會想要再來一次。

民眾跟著大士爺神像前進。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣副縣長劉培東（左5）等恭送大士爺。（嘉義縣政府提供）

