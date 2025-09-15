「國高中上課改為10至16時」破萬人附議 教育部須11/14回應

「國高中延後至10時上課」破萬人附議。（記者林曉雲翻攝於官網）

2025/09/15 10:13

〔記者林曉雲／台北報導〕國高中目前上課時間多在早上7時至7時半，放學時間則多在下午4時至6時，延後上課時間多有倡議和討論。「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案延後上課時間，主張將國高中上課時間延後至上午10時，且全面移除非必要課程，下午4時就下課回家，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升，提案一週今（15）早記者發稿時已有10171人附議，教育部依規定要在11月14日回應。

提案人認為縮短上課時間可以有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，強調國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間，延後上課也可使學生能有充足睡眠，避免慢性睡眠剝奪導致學習效率大減、憂鬱情緒增加、自傷自殺風險提升，下午4時放學後能有更多時間進行個人興趣探索、製作學習歷程、進行社交活動、從事健身運動、專心讀書學習。

請繼續往下閱讀...

有國一生附議留言說，他真的很累且壓力很大，也有人附議留言說，不再早上6時多起床，但也有人表達，結果是補習班出了個新方案，早上7時半至9時補習，學生還是得乖乖跟平常一樣的時間起床；而對於移除非必要課程正反意見都有，有人支持廢除「廢課」，但也有人強力主張不應該移除多元課程，而是減少課綱中的內容或減少考試範圍，進而減少學科課程，這才能最大的減少學生的壓力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法