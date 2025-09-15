施放360秒！日月潭花火節9/20登場 免費接駁、交通攻略一次看

日月潭花火節首場煙火施放將在9月20日於伊達邵碼頭登場。（圖由日管處提供）

2025/09/15 10:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火音樂嘉年華9月20日登場，首場將在伊達邵碼頭施放360秒煙火，日月潭風景區管理處今年推出免費接駁車，讓遊客輕鬆進、離場，只要在水社就能搭車抵達纜車站，再步行到會場，另外，活動期間伊達邵商圈改為行人徒步區，一般車輛禁止進入，開車遊客務必留意。

日管處表示，花火節在伊達邵的活動主題為「九天威震響明潭」，表演團體包括九天民俗技藝團、董事長樂團，以及伊達邵國小學童，將展現傳統、搖滾與原住民文化的獨特演出，最後施放360秒璀璨煙火。

今年在伊達邵的煙火活動則規劃接駁專車，在水社就能搭車前往纜車站，再沿著水上自行車道步行到會場，民眾若在接駁路線上的九龍口、雲品酒店，以及文武廟站點，也可搭乘接駁車前往會場。

日管處也提醒，活動當天省道台21線九龍口至水社壩，台21甲線九龍口至日月污水處理廠，以及投97線（舊投63線）往潭南路段禁止路邊停車，開車民眾則可將車停在纜車站停車場，或是伊達邵的中正路停車場，再步行前往會場。

日月潭花火節首場煙火施放將在伊達邵碼頭登場，屆時伊達邵商圈改為徒步區，遊客可開車或搭接駁車至纜車站，再步行至會場。（記者劉濱銓攝）

