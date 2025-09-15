高鐵「寧靜車廂」宣導期 列車服務員勸導：3C用耳機、玄關講電話

高鐵「寧靜車廂」進入宣導期。（高鐵提供）

2025/09/15 10:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵推動「寧靜車廂」，營造寧靜乘車文化，宣導措施即日起啟動，包括降低廣播頻率、列車服務人員勸導等，請旅客手機轉靜音、3C使用耳機、車廂內降低交談音量、至車廂玄關講電話。強力宣導之後，寧靜車廂新制將在9月22日上路，屆時如有不配合旅客，高鐵公司得拒載。

高鐵表示，打造更加寧靜、舒適的車廂是社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守。

為回應旅客對車廂寧靜的期待，高鐵請旅客使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時應使用耳機，並將手機轉為靜音，避免訊息提示音造成持續干擾，有通話需求時請移步至車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語避免干擾他人。

高鐵即日起實施宣導措施，包括列車服務人員巡視車廂時，針對收聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，對於在車廂內講手機的旅客，也將視當下車廂內人潮狀況，優先請旅客移步至車廂玄關，或改以文字訊息溝通，避免影響其他旅客。高鐵同時也降低車內廣播頻率，椅背網袋宣傳卡、跑馬燈顯示及車站內電視也會宣導。

台灣高鐵公司強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

