恆春古城「撞」況連連！貨車刮撞西門城牆 當地人心痛盼改善

張姓駕駛操控的小貨車，穿越西門城門洞時，硬生生刮撞到門洞上方城牆。（民眾提供）

2025/09/15 10:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年建城150年的恆春古城，上午一輛由張姓駕駛操控的小貨車，從恆春鎮西門路北往南直行，企圖穿越西門城門洞時，「再次」因車身高度超標，硬生生刮撞到門洞上方城牆，導致紅磚粉碎應聲掉落，現場一片狼藉。幸好無人受傷，張男接受酒測為零，警方初步認定為疏忽釀禍，但這起事件卻讓當地文史愛好者心痛不已，直呼「恆春古城門洞挨撞問題已久，怎麼還不趕緊設限高？」

事發當時，張男駕著滿載貨物的白色小貨車，沿著西門路緩緩南下，眼看城門洞近在眼前，卻沒料到車頂與城牆頂端僅差幾公分，喀啦一聲巨響，磚塊如雨點般灑落地面，車頭一度卡在門洞內。恆春警方調查，經酒測值為零，依過失碰撞古蹟移送偵辦，後續將依《文化資產保存法》追責。

但這不是恆春古城頭一遭被車輛「卡門」。西門與北門門洞設計之初，僅供清代馬牛車通行，高度約3公尺、寬度2公尺，南門、東門早年已打通城垣供車輛繞行，唯獨這兩處仍留狹窄門洞。多年來，撞擊事件層出不窮，2023年，西門就頻傳貨車擦撞，文化部為此召集會議，討論設防撞桿或限高架，卻因景觀爭議一度卡關至今。

北門更慘，前年一輛貨車狠撞門樓，損壞嚴重，連前行政院長蘇貞昌都震怒，親自下令徹查。去年11月，一輛露營車硬闖西門，將城牆刮出大片傷痕，國有財產署提告索賠，屏東地院判賠170萬餘。電影《海角七號》裡巴士卡門的情節，成現實寫照卻遲未改善。

依《文化資產保存法》第23條，恆春古城為國定二級古蹟，任何人無故損壞者，可處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；若為過失，則依第24條處以3年以下徒刑或30萬元以下罰金。當地居民都認為「古蹟修復非一朝一夕，單次磚塊掉落看似小事，累積下來卻傷筋動骨，駕駛應多留意標示」。

當地居民看在眼裡，痛在心裡。家住西門周邊的民眾目睹無數次撞擊，難過說「這古城是我們恆春人的根，見證歷史，現在卻被貨車當玩具撞！上次北門那次，磚頭飛得到處都是，官方限高架拖那麼久，難道要等到城門全壞才來修？」文史工作者呼籲，恆春古城迎來150週年，卻頻傳損壞，實在諷刺，應加裝警示燈、立體標誌，避免悲劇重演。否則，這座「南國門戶」，恐怕永遠擺脫不了「易傷體質」宿命。

恆春建城150年的西門。（記者蔡宗憲攝）

西門門洞傷痕累累。（記者蔡宗憲攝）

