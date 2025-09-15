公館圓環封填地下道首個上班日 未如預期大塞、民眾直呼意外

羅斯福路車流。（記者董冠怡攝）

2025/09/15 09:55

〔記者董冠怡／台北報導〕今天是公館圓環地下道填平動工後第一個上班日，通勤族原本預期會比往常更塞，但並未發生，連搭公車的民眾受訪時都直呼意外，應該是不少人也怕塞，所以提早出門、改道或是搭乘捷運。副市長李四川及交工處長張建華等人一早視察並表示，今早整體交通狀況大致都在可控範圍內。

張建華指出，福和橋亭等車隊大概是在北市端引道處、羅斯福路亭等車隊則於123巷口南側、公車約一個週期內都可通過，未減班也沒改道，大概有五成公車不用停等紅燈，行駛時間多一分鐘左右。

他進一步說明，交通管制作為上，羅斯福路公車專用道透過綠燈早開、晚關，平均可增30秒至40秒的通行時間，加上包含義交在內多了32名警力，加強控管路口淨空、沿途紅黃線違停驅離，發揮極大效果讓大幅紓解交通。

捷運部分初步觀察，人數比平常多一些，另外，銘傳國小家長接送區因有導護志工及老師協助接送小孩入校，讓家長可以不用下車，減少臨停時間。

關於公館圓環封填施工進度，新工處表示，截至昨天晚間8點回報，車行地下道灌漿累計完成4306立方公尺、進度達38.38%，施工項目除了灌漿作業，還有確認景美端鑽孔頂板位置、捷運監測值開會，隨後接續施作公館端人行地下道、車行地下道以及圓環內機房灌漿。

