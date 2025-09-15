口腔癌末期患擔任照服員 找回生命意義

居家服務員楊純義因為罹患口腔癌，手術後臉部外形改變，一度感到自卑。（記者賴筱桐攝）

2025/09/15 09:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕曾是旅行社業務的楊純義，因確診口腔癌而陷入人生低谷，但作為家中經濟支柱，他沒有氣餒，透過陽光基金會介紹，參加新北市政府職業訓練中心的「照顧服務員產訓合作專班」，目前在長照機構任職，因為經歷病痛，對於個案需求更有同理心，他說，「幫助別人讓我找回了生命的意義」。

楊純義表示，數年前罹患口腔癌第4期，前後總共化療35次，因為手術的關係，造成臉部外形改變，醫院志工將他引薦到陽光基金會，術後嘴巴很小，每天要進行口部復健，一邊復健、一邊化療，病情穩定之後，跟隨基金會人員一起探望其他病友。

請繼續往下閱讀...

楊純義說，其他病友的傷口沒有那麼大，當他拿下口罩之後，對方詢問他，「化療會不會很痛苦？」當時他只用8個字形容，「生不如死、痛不欲生」；由於外表的因素，找工作容易碰壁，老師建議他考照顧服務員，於是他參加新北市職訓中心課程，學習專業護理技巧，考取證照後順利到悠樂活居家長照機構任職。

「人難免有自卑心，但我這隻千里馬，總會遇到一個伯樂」。楊純義談到，當初應徵照顧服務員時，口罩不敢拿下來，害怕別人有歧視的眼光，幸好遇到好的督導、老闆，看的是你的實力和人品，而不是外表。

剛開始接案時，楊純義從簡單的陪伴就醫、陪伴外出做起，因為有乙級廚師證照，也能協助備餐，後來慢慢進階到洗頭、洗澡、換尿布、倒尿袋、輪椅位移等較困難的項目，憑藉優秀的工作能力和積極進取的態度，贏得主管及案家肯定。

楊純義表示，投入長照需要有愛心、耐心、同理心，擔任照顧服務員可以幫助需要的人，替個案家屬減輕生活壓力，積福又積德，因為有一天也會輪到自己，現在每天忙碌地照顧長者，心裡充滿成就感和滿足感。

楊純義參加新北市職訓中心的照顧服務員培訓課程，學習專業的護理技巧。（記者賴筱桐攝）

口腔癌患者楊純義參加新北市職訓中心的照顧服務員培訓課程，學習位移等護理技巧。（記者賴筱桐攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法