高雄風倒木變身大小木馬，9/27神農市集亮相一起騎馬

高雄風倒木再利用，打造大型風倒木木馬，可乘載3位成年男性。（市府提供）

2025/09/15 09:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手林業署，將颱風的風倒木，經由樹德科大師生與木工師傅發揮創意打造大木馬，將廢棄物製成工藝品，下周六日神農市集亮相，邀請親子來騎木馬。

農業局攜手林業署推動「林產產銷計畫」，將颱風造成大量風倒木，重新進入產業鏈，製成家具、木藝品或公共設施，轉化為具經濟與環境價值資源，降低對天然林砍伐壓力。

由樹德科大師生與木工師傅創作，將颱風災後風倒木再利用，打造大型風倒木木馬，可乘載3位成年男性，以及2隻小木馬，兼具趣味性與教育意義，將於9月27至28日神農市集亮相，以輕鬆有趣方式，認識循環設計與林木利用。

樹德科大老師盧圓華表示，將颱風倒伏木轉化具功能與美感作品，是課程實踐與產學合作成果，更是木材再利用最佳教育案例，學生不僅精進專業技術，也讓大眾重新認識林木利用價值，體會環境保護與永續生活的意義。

農業局長姚志旺指出，這次計畫是推廣木材多元再利用重要示範，展現政府、學界與產業跨領域合作能量，透過創意設計與專業技術，讓風倒木延長使用壽命，避免焚燒或棄置造成碳排放，並透過木製品保存持續發揮「自然碳匯」效益，減緩氣候變遷衝擊。

樹德科大師生與木工師傅將風倒木再利用，打造成為大小木馬。（市府提供）

