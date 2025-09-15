日本新潟滑雪季開跑 新竹首辦座談會分享雪場資訊與行程秘訣

日本新潟縣府舉辦滑雪座談會，提供雪衣、雪手套、雪鏡、及日本滑雪場課程等多滑雪周邊好禮。（記者廖雪茹攝）

2025/09/15 09:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日本是許多滑雪愛好者冬天必訪之地，日本新潟縣觀光文化部門與提供滑雪旅遊服務的YKT公司、旗下KRT中文滑雪學校，昨天首度前來新竹，於明新科技大學舉辦滑雪座談會，新潟官方代表武子AYUMI主事、YKT社長渡部潔子、滑雪學校校長孫彥鎖及滑雪旅遊作家娜塔蝦等人，與雪友分享及交流最新雪場資訊及行程規劃建議。

承辦單位YKT表示，在滑雪場林立的新潟，幾乎從11月一路到翌年4月都屬於雪季，又以12月至2月的雪況最為穩定，適合新手嘗鮮體驗、學習，探索滑雪的驚奇刺激樂趣。新潟也以溫泉文化、美食聞名，滑雪與泡湯相得益彰，讓旅程兼具運動挑戰與休閒享受。

座談會主講人滑雪旅遊作家娜塔蝦針對新潟縣內滑雪場，包含湯澤、苗場、神樂、舞子等高知名度雪場的狀況一一解說，包括每個雪場可提供的服務、難易度，及適合親子行程、交通安排。

娜塔蝦提到，新潟的雪非常細緻、輕盈，像羽毛，到新潟滑雪，可享受滑雪的速度與自由。她特別強調，王子集團的滑雪場，有十二歲以下孩童纜車免費優惠，推薦給有小朋友的家庭。而有些滑雪場提供夜滑服務，想要體驗夜滑，可以先查詢各雪場是否提供夜滑。座談會問答階段，有民眾提問要如何才能到日本當滑雪教練？娜塔蝦說，外國人在日本教滑雪，一定要擁有雙板教練的國際證照。

主辦單位提供雪衣、雪手套、雪鏡、及日本滑雪場課程等多項好禮，作為現場聽眾抽獎好禮，透過座談會民眾跟著講師走了一趟新潟各雪場，還有抽到滑雪周邊好禮，收穫滿滿。

日本新潟縣府首度前來新竹辦滑雪座談會，官方代表武子AYUMI主事，於開場時致詞歡迎雪友。（記者廖雪茹攝）

滑雪旅遊作家娜塔蝦與雪友分享交流雪場資訊與旅遊行程攻略。（記者廖雪茹攝）

日本新潟縣觀光文化部門首度前來新竹舉辦滑雪座談會，問答互動解答雪友滑雪相關問題。（記者廖雪茹攝）

