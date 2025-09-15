今起3天酷熱防38度極端高溫 週末恐有颱風生成

今起3天氣溫持續炎熱，大台北、西半部有38度以上極端高溫出現機會。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今天到週三（15-17日）隨著南海季風低壓的加深，迎風面的東半部，尤其是花東、恆春半島一帶可能不定時會有些短暫陣雨機會，西半部則仍有局部午後熱對流雷雨，氣溫持續炎熱，大台北、西半部有38度以上極端高溫出現機會。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，今至週三西半部仍有局部午後熱對流雷雨，降雨仍然比較偏向山區，平地則是以中南部靠近山區的平地受影響機會較高。溫度方面持續高溫炎熱，東風增強之後，大台北、西半部受到背風沉降增溫作用的影響，要留意局部極端高溫（36-38度或以上）出現的機會。

週四到週六（18-20日）太平洋高壓會進一步往北、東調整，更為遠離台灣附近，季風低壓槽趁勢往北擴展，大環境風向逐漸轉為東南風，台灣附近的水氣將會進一步增多，整體天氣預期會變得更加不穩定一些，迎風面東半部（尤其花東、恆春半島）降雨會變得比較明顯，西半部雲量增多，白天熱對流雷雨的範圍跟降雨的程度也會擴大跟增強，有大雷雨出現的機會，提醒民眾要留意一下天氣轉趨不穩定的情況。

溫度方面因為雲量增多的關係，有機會稍微降低一點，但還是很熱，大台北、西半部仍有局部36度或以上高溫發生的可能性。

週日（21日）南海的季風低壓或是台灣附近的低壓擾動逐漸往西離開，太平洋高壓又開始往西伸展回來，大環境風向又回到比較偏東風，降雨的情況可望減少一些。

熱帶擾動活動部分，吳聖宇表示，菲律賓以東海域預報中的擾動系統，接下來幾天有緩慢增強的趨勢，到了週末期間（20-21日）就有可能發展為熱帶性低氣壓甚至是颱風，同時也會慢慢向西移動，後期因為高壓再度西伸增強，因此預報資料大多認為會這個未來的颱風系統可能在下週二到週四（23-25日）之間最接近台灣附近，並且經過台灣以南然後向西進入南海再進一步趨向華南沿岸。

吳聖宇強調，它接近台灣的程度還很難確定，仍然要等到擾動逐漸發展起來後，觀察其發展位置以及預報的變化才會知道，如果前期擾動發展的位置越偏北，那麼後期西進的過程就有可能會越靠近台灣陸地。

