嘉義東石漁人碼頭美食胡椒魚、蚵包 香迎遊客

胡椒魚和蚵包是嘉義沿海美食。（記者林宜樟攝）

2025/09/15 09:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕原訂暑假期間舉辦的嘉義縣年度觀光盛事「2025東石海之夏」，因丹娜絲颱風造成損害，縣府延期至10月4日至6日中秋連假在東石漁人碼頭舉辦，最近東石漁人碼頭環境已整理完畢恢復，聚集美食店家的常鱻廊道準備迎賓，老饕說，在地最有名的胡椒魚和蚵包，是民眾前來遊玩必吃美食。

老饕說，嘉義沿海地區是台灣鯛、牡蠣養殖重鎮，產地直送最是美味，用台灣鯛鹽烤的胡椒魚，新鮮美味，肉質鮮嫩，而酥脆的炸蚵包內餡豐富，更是不容錯過。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣文化觀光局表示，東石海之夏邀請本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓、金曲製造機蕭秉治、創作才女文慧如、質感組合晨悠CHENYO、實力唱將徐暐翔、破繭歌手柏霖PoLin、台語唱將曾瑋中等演出，10月4日及5日嗨翻舞風草坪舞台。

10月6日由藝響台灣文化劇團獻演「悟空大鬧恐龍馬戲團」，晚間7點海上煙火秀，長達12分鐘、超過1.8萬發煙火震撼夜空，最大火砲直徑16吋，最佳觀賞地點涵蓋舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

活動期間每日下午1點「愛嘉小店家」展區，邀集東石商圈觀光發展協會、朴子市魅力商圈發展協會、嘉義縣特色產業聯盟協會、嘉義縣嚴選伴手禮協會、嘉義縣布袋街區觀光發展協會及嘉義縣農會共同展售，「小火柴市集」有各式美食，推出海之夏限定商品。

縣府今年安排免費接駁車，10月6日煙火當天接駁車於今天（15日）早上10點上「東石海之夏」Facebook粉絲專頁填寫接駁車預約表單，名額有限填完為止，9月22日公布錄取名單；相關活動資訊可至東石海之夏臉書專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢。

東石漁人碼頭是知名景點。（記者林宜樟攝）

常鱻廊道有許多美食店家。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法