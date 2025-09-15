為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    交通安全月 台中區監理所邀9大運輸業者加強宣導禮讓行人

    9月是交通安全月，台中區監理所邀集9大運輸業者加強宣導禮讓行人。（台中區監理所提供）

    2025/09/15 09:16

    〔記者歐素美／台中報導〕9月是交通安全月！ 台中區監理所邀集9大運輸業者加強宣導駕駛人「行經路口停讓行人」、「無號誌路口遵守停讓」、「至路口中心點再轉彎，避免死角」等；同時宣導行人「遠離車輛，安全處等待通行」、「走行人穿越道，不任意穿越車道」、「遵守號誌，綠燈秒數足夠再過馬路」、「專心過馬路，不滑手機」，盼禮讓行人的文化深植駕駛人內心。

    台中區監理所所長楊聰賢表示，為改善中彰投地區汽車運輸業未禮讓行人的情形，每月都會辦理50至100次的宣導，本月9日、11日及24日特別邀集9大運輸業辦理「人本交通-停讓文化」，「車輛慢看停、行人安全行」活動 ，宣誓禮讓行人零事故零容忍的決心。

    台中區監理所提醒駕駛行至路口轉彎或行人穿越道時，應先暫停進行指差確認，再安全通過，養成良好駕駛習慣，確實遵守交通規則，減少不必要遺憾與傷害，共同打造中部地區友善交通城市。

    台中區監理所邀集9大運輸業者加強宣導禮讓行人。（台中區監理所提供）

