    首頁　>　生活

    屏東連兩年奪亞太宜居城市獎 縣長周春米獲傑出首長

    屏東可可產業取得碳足跡標籤（屏東縣政府提供）

    屏東可可產業取得碳足跡標籤（屏東縣政府提供）

    2025/09/15 09:14

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣推動多元文化、綠色低碳等目標，永續治理成果再獲國際肯定，在2025亞太永續行動獎中，屏東連續兩年衛冕「宜居城市獎」，縣長周春米同時以卓越的施政理念與落實力，首度榮獲「台灣傑出永續治理首長獎」。

    屏東縣政府近年積極推動韌性建設、全齡照顧、觀光發展、產業升級及安心生活，建立跨域合作平台，面對氣候變遷挑戰，上游建置大潮州人工湖擷取伏流水，下游推動地層下陷區光電專案，減少地下水抽取；另與台電合作在原民部落建置防災微電網，輔導客家聚落發展可可產業鏈，取得全國首張碳足跡標籤，開創地方產業與永續並行的典範，強力守護空氣與水資源品質；同時推動草鴞生態給付、移除外來種綠鬣蜥、禁伐補償等計畫，守護珍貴生態與多元族群文化。

    屏東縣的努力已連續榮獲碳揭露領導力城市、亞太宜居城市獎、環境施政評比優等與總考核特優，縣長周春米曾於2024年榮獲天下雜誌標竿首長獎，這次更同時抱回「宜居城市」及「傑出首長」雙項殊榮，並連續榮獲碳揭露領導力城市、亞太宜居城市獎、環境施政評比優等與總考核特優，施政能力備受肯定。

    縣長周春米參加世界地球日海豐濕地舉辦兒童寫生比賽（屏東縣政府提供）

    縣長周春米參加世界地球日海豐濕地舉辦兒童寫生比賽（屏東縣政府提供）

    屏東縣連續兩年獲宜居城市獎（屏東縣政府提供）

    屏東縣連續兩年獲宜居城市獎（屏東縣政府提供）

