中秋蛋黃酥熱潮 雲林「隱藏版不二坊」老饕大推

雲林勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心烘焙班學員在老師鄭勝正指導下做蛋黃酥。（記者黃淑莉攝）

2025/09/15 09:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕彰化不二坊蛋黃酥每年中秋節前大排長龍，門市暫停販售至10月2日趕訂單，在雲林有1家的蛋黃酥是老饕口中「隱藏版不二坊」，就是雲林勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心的蛋黃酥，由彰化不二坊退休老師傅鄭勝正現場指導教做，吃過的人都說「好吃，不輸不二坊」。

勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心主任張明華指出，職能促進會服務的會員為失業者、身心障礙者，平常針對會員的需求開辦職訓課程，有烘焙、中餐、飲料調製、美容美髮、整復、園藝、水電、木工、室內裝修、室內設計及電腦繪圖等。

張明華表示，鄭勝正在不二坊擔任師傅多年，退休後回到斗六，協會開烘焙課程邀他擔任講師，以前每到中秋節就請鄭師傅帶著學員做一些蛋黃酥，分送給朋友品嘗，吃過的人都讚不絕口，外皮酥脆，內餡紅豆甜而不膩、整顆鹹蛋黃清香，口感、味道不輸不二坊。

張明華指出，應大家要求3、4年前開始對外販售，考量現在人重視養生，減糖、減油，每年都供不應求，今年決定提早接受預訂，1顆45元，分6顆裝、15顆裝，在中秋節前分3批出貨，9月25日、9月30日及10月3日，即日起開放訂購05-5335799。

雲林勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心烘焙班老師鄭勝正是彰化不二坊退休老師傅。（記者黃淑莉攝）

