高雄雄嗨調酒節 2天湧3萬人潮

「高雄雄嗨調酒節」兩天吸引3萬人潮。（圖由觀光局提供）

2025/09/15 08:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市觀光局於9月13、14日舉辦的「2025高雄雄嗨調酒節」，2天活動昨晚落幕，在亞洲百大酒吧與日本4位頂尖調酒師助陣下，共湧入逾3萬人潮，在愛河畔的微醺氛圍中，展現最Chill的城市魅力；接下來還有高雄奶茶節、高雄熱氣球等活動接連登場。

高市府今年舉辦第2屆「高雄雄嗨調酒節」，規模擴大，匯集超過70家風格酒吧與餐飲品牌，其中27家高雄在地特色餐酒館推出限定版「高雄特調」，並邀請3家入選「2025亞洲百大酒吧」的名店To Infinity and Beyond、酣呷餐酒The Han-Jia Pairing Dinne、Maltail共同參與；還有來自日本的4位世界頂尖調酒師南木浩史、山本圭介、大渕修一、山崎創世登台獻技。

請繼續往下閱讀...

高市觀光局長高閔琳表示，在名店與日本4位頂尖調酒師助陣下，2天活動人潮滿滿，共湧入逾3萬人潮，許多知名酒吧與美食攤位比平常備貨多4成，一樣提前完售，店家業績也較平常成長3成以上。

不少民眾在活動結束後，也憑活動手環至39家參展酒吧實體店面消費，兌換免費shot；今年活動也串聯高雄住宿優惠，帶動餐飲與旅宿等旅遊消費。

觀光局表示，高雄接下來的活動不間斷，「2025高雄奶茶節」將於下個週末（9/20~9/21）在捷運鹽埕埔站1號出口舉行；「2025高雄愛‧月熱氣球」緊接分別在月世界（9/27~9/29、10/4~10/6）與愛河（10/10~10/12）接力展演。此外還有「Pikmin Bloom Tour 2025：高雄」、「海線潮旅行」、「Wild Wild 野生活」、「高雄鹹酥雞嘉年華」、「高雄咖啡節」等系列活動。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

現場職人調酒師，製作各式High Ball特調。（圖由觀光局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

觀光局長高閔琳與日本頂尖調酒師合影。（圖由觀光局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法