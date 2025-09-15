澎湖縣運圓滿結束 破紀錄聲連連

湖西鄉代表隊陳宇威，五千公尺社男組打破自己大會紀錄。（呂政翰提供）

2025/09/15 08:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年創新舉行的澎湖縣第69屆全縣運動會圓滿落幕，不僅請來韓流及霹靂布袋戲偶助陣之外，破紀錄聲也連連。馬公市代表隊社會女子組游泳選手陳心蕾分別於100公尺與200公尺仰式賽事刷新大會紀錄，湖西代表隊陳宇威社會男子組5000公尺，打破自己去年寫下的紀錄，只有自己超越自己。

馬公市代表隊表現亮眼，榮獲團體組4項冠軍、9項亞軍，在游泳項目更刷新2項大會紀錄，成績十分傑出。今年馬公市代表隊囊括社男木球、社男跆拳道、社女游泳、社男籃球等4項冠軍，並在社男羽球、社女跆拳道、社男棒球、社男游泳、社男滾球、社男田賽、社女田賽、社男徑賽、社女徑賽等9項比賽奪得亞軍。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，馬公市代表隊社會女子組游泳選手陳心蕾分別於100公尺與200公尺仰式賽事刷新大會紀錄，其中200公尺更在計時挑戰中再次突破個人最佳成績，展現亮眼實力。目前就讀仁武高中高二的陳宇威，代表湖西鄉參加社男組5000公尺，以16分3191打破去年創下的16分3724紀錄，再破自己紀錄。

另外，服務於澎湖縣調查站的陳浤鎰，擔任馬公市代表隊社會男子組羽球教練，領軍贏取亞軍獎盃。馬公市長黃健忠表示，今年馬公市共報名12個項目，參賽選手達149人，社會男子組跆拳道已完成9連霸，社會男子組籃球也締造8連霸佳績，而女子游泳隊更以破大會紀錄的表現寫下新頁，這些都是馬公市的驕傲。

澎湖縣調查站陳浤鎰，擔任馬公市代表隊社會男子組羽球教練，獲得亞軍。（馬公市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法