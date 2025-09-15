為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中公車到站是玄學？「優客李林」李驥住5年「認錯」了

    「優客李林」李驥遷居台中，喜歡搭公車。（圖：擷自李驥臉書）

    2025/09/15 08:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕創作「認錯」成暢銷金曲的「優客李林」李驥喜歡搭公車到處走走，但遷居台中5年，忍不住發文「總有驚喜的台中公車」，班次不比台北密集，查詢公車APP成搭車日常，結果「公車的到站時間仍然是個玄學」，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測時間成為參考值，現在的他知錯了，要提早10分鐘到公車站；發文釣出不少台中人搶傳授心法，有人直接告訴他，「台中等公車要賭人品」。

    李驥1991年前創作的「認錯」傳唱一時，更成不少人的青春記憶，近年他搬到台中，最近他在個人臉書發文「總有驚喜的台中公車」引起迴響。

    李驥說，在台北生活了大半輩子，近5年才因為自學教育的推動搬到台中，除了台中不太下雨外，搭公車也是另一個還在適應的挑戰。

    他說，喜歡搭公車像圍起自己的小宇宙，恣意觀察車內外的風景，冒著過站風險寫一篇貼文，「只是這一切的前提是你得先搭得上公車」。

    李驥說，在台中因為車班不像台北那麼密集，查公車的APP成日常，但即使查了，「公車的到站時間仍然是個玄學」，路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值；有時以為還要等5分鐘，結果公車已經悄悄逼近；有時準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。

    他「認錯」寫下，現在學會了提前10分鐘到站牌等候，「像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行」。

    發文釣出不少台中人傳授心法，有人教他要用不同APP「交叉比對」車班，有人建議搭配騎UBIKE，「因為公車有時候會跳班」，也有人乾脆說「台中市的公車到站時間，真的要賭人品」。

