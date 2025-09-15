永和幼貓誤踩黏鼠板險送命 新北動保處照護助找到歸宿

永和區中正路一間店家通報，發現一隻幼貓誤踩黏鼠板受困，情況危急。（動保處提供）

2025/09/15 08:36

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市永和區中正路一間店家發現一隻幼貓誤踩黏鼠板受困，情況危急，動物保護防疫處接獲通報，立即派員趕往現場，將小貓脫困後，帶回中和動物之家進行檢查。處長楊淑方表示，所幸僅有輕微脫水與皮膚刺激，健康狀況良好，因小貓外型圓潤取名「麻糬」，在照護下逐漸恢復健康，近日也順利找到溫暖的新家，開啟幸福新生活。

店家表示，因長期鼠患在店內放置捕鼠籠及黏鼠板，這是首次遇到小貓誤中；救援人員趕抵後，發現約2個月大的「麻糬」左側胸腹與四肢毛髮多處緊黏板面，無法動彈，立即將小貓連同黏鼠板帶回動物之家。動保員邱麗芳以食用油逐步溶解膠質，避免二次傷害，並經三次清洗才完全去除殘膠。

獸醫師黃繼霆檢查後，確認「麻糬」僅有輕微脫水與皮膚刺激，健康狀況良好。安置期間，動保團隊為牠進行寄生蟲驅除、健康檢查、疫苗注射及營養補給。經細心照護，「麻糬」恢復活力，並被愛心家庭收養。

楊淑方提醒，黏鼠板雖能捕捉鼠害，但極易誤傷犬貓、鳥類與其他野生動物，甚至造成生命危險，建議改用捕鼠籠等友善方式，或尋求專業除害公司協助。若發現犬貓或野生動物受困，請立即撥打動保處24小時專線02-2959-6353或1959，將立即派員救援，確保動物獲得即時協助與醫療。

經過一段時間的細心照護後，「麻糬」恢復健康，並順利被愛心家庭領養，開啟幸福新篇章。（動保處提供）

約2個月大的「麻糬」，左側胸腹部與四肢毛髮多處緊黏黏鼠板，動彈不得。（動保處提供）

動保員邱麗芳小心使用食用油逐步溶解膠質，將幼貓「麻糬」與黏鼠板分離，避免二次傷害，並經過三次清洗才完全去除殘膠。（動保處提供）

