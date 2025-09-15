為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公路局稽查台中幼童接送車 沒隨車老師將罰3萬元

    臺中區監理所查出補習班幼童接送車，沒有隨車老師照護。（監理所提供）

    臺中區監理所查出補習班幼童接送車，沒有隨車老師照護。（監理所提供）

    2025/09/15 08:17

    〔記者黃旭磊／台中報導〕臺中區監理所、台中市教育局至南屯區春安國小周邊稽查學生交通車及幼童專用車安全設施，攔檢4輛學幼童接送車輛，查出1輛未核備車輛、車齡超過10年也沒有隨車老師，教育局開單要求私立補習班限期改善，依學生交通車管理辦法等規定最高裁處3萬元罰鍰。

    臺中區監理所交通安全科、市府教育局及警察局於11日起，陸續至南屯區，稽查市立及私立補習班、課後照顧服務中心、幼兒園等學童及幼童專用車安全設施，交通安全科長楊永川今天說，查出1輛私立補習班車輛未核備也沒有隨車老師照護，依兒童及少年福利與權益保障法第90條規定，幼童專用車「車齡不得超過10年」，移送教育局裁罰。

    楊永川表示，每月會排定4至5次聯合稽查，並挑出廠超過10年並逾檢幼童車，通報教育局列管追蹤，籲請補習班、幼兒園等機構業者保持車輛安全設施，並嚴格禁止超載學童及改裝車體行為。

    教育局指出，台中市短期補習班有2919家，經統計，具備交通車補習班家數有369家，為維護學生安全，每月安排8次於校園周遭實施交通車聯合路檢，違規將依學生交通車管理辦法裁罰補習班負責人，最高可裁處3萬元罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播