為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    體驗高雄旅遊風情 「雄麻吉卡」集章拿好禮

    「雄麻吉卡」套印集章活動，跨界文化、歷史、自然生態、藝術與運動五大主題。（高史博提供）

    「雄麻吉卡」套印集章活動，跨界文化、歷史、自然生態、藝術與運動五大主題。（高史博提供）

    2025/09/15 08:05

    〔記者蘇福男／高雄報導〕雄麻吉，陪你集章遊高雄，哈瑪星台灣鐵道館即日起與壽山動物園、打狗英國領事館文化園區、內惟藝術中心與台鋼雄鷹棒球隊，攜手推出「雄麻吉卡」套印集章活動，跨界文化、歷史、自然生態、藝術與運動五大主題，邀請大家玩集章、拿好禮、享優惠，走訪高雄文化場館，體驗旅遊的多樣風情。

    高雄市立歷史博物館館長李文環表示，哈瑪星台灣鐵道館是高史博轄下場館，模型展、小火車受到許多人喜愛，此次「雄麻吉卡」和各館合作，不論是走訪藝文場所、動物園，還是為職棒球隊加油，希望來訪遊客感受高雄觀光的豐富魅力，留下有趣又難忘的回憶。

    民眾須完成各館指定任務後，才能索取「雄麻吉卡」集章卡，並蓋上場館專屬套色印章，印面包含哈瑪星台灣鐵道館小火車、壽山動物園的明星動物、打狗英國領事館官邸、內惟藝術中心特色建築，以及台鋼雄鷹棒球隊的吉祥物Takao，完成後的集章卡除了能在各館享有專屬優惠、兌換好禮，還能變身為特色明信片，讓遊客帶回高雄的故事，延續旅遊的記憶。

    完成「雄麻吉卡」集章後，憑卡至各館可享專屬優惠及好禮，包括哈瑪星台灣鐵道館推出憑卡再免費參觀鐵道模型展一次，並可現場領小禮，壽山動物園壓上「動物園章」可兌換zoo享券，完成所有集章再贈光室咖啡餐飲優惠券，打狗英國領事館文化園區準備精美小禮及限定商品優惠，內惟藝術中心則有內惟翩翩與閱讀衍生商品及外文書籍9折，集滿全章後贈送「2週年生日慶夾」，台鋼雄鷹棒球隊也大方贈禮，至台鋼雄鷹官方商店「鷹House」蓋上台鋼雄鷹章後，即可兌換精美小禮。

    更多活動詳情可至哈瑪星台灣鐵道館Facebook粉絲專頁查詢。

    台鋼雄鷹棒球隊推「鷹House」蓋章換小禮。（高史博提供）

    台鋼雄鷹棒球隊推「鷹House」蓋章換小禮。（高史博提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播