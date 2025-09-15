體驗高雄旅遊風情 「雄麻吉卡」集章拿好禮

「雄麻吉卡」套印集章活動，跨界文化、歷史、自然生態、藝術與運動五大主題。（高史博提供）

2025/09/15 08:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕雄麻吉，陪你集章遊高雄，哈瑪星台灣鐵道館即日起與壽山動物園、打狗英國領事館文化園區、內惟藝術中心與台鋼雄鷹棒球隊，攜手推出「雄麻吉卡」套印集章活動，跨界文化、歷史、自然生態、藝術與運動五大主題，邀請大家玩集章、拿好禮、享優惠，走訪高雄文化場館，體驗旅遊的多樣風情。

高雄市立歷史博物館館長李文環表示，哈瑪星台灣鐵道館是高史博轄下場館，模型展、小火車受到許多人喜愛，此次「雄麻吉卡」和各館合作，不論是走訪藝文場所、動物園，還是為職棒球隊加油，希望來訪遊客感受高雄觀光的豐富魅力，留下有趣又難忘的回憶。

民眾須完成各館指定任務後，才能索取「雄麻吉卡」集章卡，並蓋上場館專屬套色印章，印面包含哈瑪星台灣鐵道館小火車、壽山動物園的明星動物、打狗英國領事館官邸、內惟藝術中心特色建築，以及台鋼雄鷹棒球隊的吉祥物Takao，完成後的集章卡除了能在各館享有專屬優惠、兌換好禮，還能變身為特色明信片，讓遊客帶回高雄的故事，延續旅遊的記憶。

完成「雄麻吉卡」集章後，憑卡至各館可享專屬優惠及好禮，包括哈瑪星台灣鐵道館推出憑卡再免費參觀鐵道模型展一次，並可現場領小禮，壽山動物園壓上「動物園章」可兌換zoo享券，完成所有集章再贈光室咖啡餐飲優惠券，打狗英國領事館文化園區準備精美小禮及限定商品優惠，內惟藝術中心則有內惟翩翩與閱讀衍生商品及外文書籍9折，集滿全章後贈送「2週年生日慶夾」，台鋼雄鷹棒球隊也大方贈禮，至台鋼雄鷹官方商店「鷹House」蓋上台鋼雄鷹章後，即可兌換精美小禮。

更多活動詳情可至哈瑪星台灣鐵道館Facebook粉絲專頁查詢。

台鋼雄鷹棒球隊推「鷹House」蓋章換小禮。（高史博提供）

