    週三開始水氣漸增 吳德榮：末期「熱帶擾動」成颱機率50％

    氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式19日20時模擬圖（左）顯示，熱帶擾動發展成輕颱機率最高僅20%；24日20時模擬圖（右）則顯示，另一熱帶擾動即將進入巴士海峽，發展成輕颱機率高達50% 。（圖擷自洩天機教室專欄）

    2025/09/15 09:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（15日）各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小，南部及各地山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，週三（17日）開始午後有局部短暫陣雨或雷雨，受影響區域日增；末期「熱帶擾動」醞釀中，成颱機率50%，但各國模擬動向分歧，應持續觀察威脅程度。

    吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（16日）兩天各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，且紫外線強；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣略增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

    吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，週三至週五（19日）「熱帶擾動」通過呂宋島、進入南海，其外圍北上的水氣漸增，東半部及恆春半島有局部陣雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受影響的區域、逐日增多，有大雷雨發生的機率；各地高溫微降、仍偏熱。

    吳德榮稱，週六（20日）大氣不穩定，午後仍有大雷雨發生的機率；下週日（21日）水氣略減，各地晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大多侷限在山區，部分平地受影響，仍有較大雨勢。

    吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，未來10天、至本月24日，「太平洋高壓」仍偏強，無首波「東北季風」南下的跡象，明顯降溫還得再等等。最新歐洲系集模式模擬顯示，今日起「熱帶擾動」進入南海，發展成「輕颱」的條件不甚理想，機率最高僅20%，大致朝海南島方向前進，對台灣無影響。

    吳德榮指，至於末期的另一「熱帶擾動」，在菲律賓東方海面醞釀，大致偏西進行，最新歐洲系集模式模擬進入巴士海峽，其成颱機率則調高為50%；但最新各國模式模擬其動向仍很分歧，存在極大不確定性；故無需急下定論，應持續觀察其威脅程度。

