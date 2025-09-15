09/15 各報重點新聞一覽

總統府「全社會防衛韌性委員會」將首度舉辦「韌性台灣，民主永續」國際論壇；圖為7月在台北舉行的城鎮韌性演習，AIT處長谷立言也在場觀摩。（資料照，取自美國在台協會臉書）

2025/09/15 06:42

自由時報

全社會防衛韌性國際論壇20日登場 美夏威夷急難署、英太空署將與會

總統府「全社會防衛韌性委員會」週六將首度舉辦國際論壇，邀集逾廿位國際訪賓及十六位駐台辦事處代表與會。據掌握，包括夏威夷急難管理署署長巴羅斯、台灣美國商會執行長魏凱、英國太空署首席科學家Adam Amara及芬蘭緊急供應局執行部門主任Aki Laiho等各領域代表將出席，象徵國際對台灣全社會防衛韌性的肯定，也可視為委員會新里程碑。

請繼續往下閱讀...

詳見全社會防衛韌性國際論壇20日登場 美夏威夷急難署、英太空署將與會。

美英也能使用 澳洲砸2417億元 打造AUKUS核潛艦基地

澳洲國防部長馬勒斯十四日宣布，將在十年內初步投入一二○億澳幣（約二四一七億台幣），升級位於西澳大利亞州伯斯的韓德森國防園區造船與維修設施，以支持未來「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）交付核動力潛艦的進程，且英美兩國也可使用相關設施。這項造船廠開發計畫是澳洲軍事重組的重要環節，旨在提升澳洲長程打擊能力，以應對中國在太平洋地區擴張軍力。

詳見美英也能使用 澳洲砸2417億元 打造AUKUS核潛艦基地。

屏縣府落實管理 通過自治條例 滿州沙灘車合法 全國首例

鑑於國內沙灘車事故頻傳，屏東縣政府為落實沙灘車管理，去年底訂定「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」，今年正式上路，滿州鄉長期有業者經營沙灘車，公所配合「落山風風景區」成立，媒合生態旅遊業者搭配沙灘車規劃遊程，上週末試營運，民眾反應不錯，預計年底正式上路，成為全台第一個納入法規的沙灘車場域。

詳見屏縣府落實管理 通過自治條例 滿州沙灘車合法 全國首例。

聯合報

大陸邀川普訪北京 美中第4輪貿易談判登場

金融時報報導，中國大陸已正式邀請美國總統川普赴北京與大陸國家主席習近平會晤，但由於雙方在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方邀請。

詳見大陸邀川普訪北京 美中第4輪貿易談判登場。

追趕22年 台灣人均GDP超車南韓…明年有望破4萬美元

韓國時報等韓媒十四日報導，根據南韓和台灣政府的最新統計推估，南韓今年人均ＧＤＰ估計約三七四三○美元（約台幣一一四萬元），落後台灣的三八○六六美元（約台幣一一六萬元），這將是台韓人均ＧＤＰ時隔廿二年再度逆轉。

詳見追趕22年 台灣人均GDP超車南韓…明年有望破4萬美元。

中國時報

柯文哲今重開羈押庭 小草聲援

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城等案，8日以7000萬元交保，但北檢抗告成功，台灣高等法院撤銷柯的交保裁定，發回台北地院更裁。北院15日上午10時開庭審理，柯與同樣交保被撤銷的北市議員應曉薇，9時就會到北院法警室報到，柯文哲是否維持交保、增加保金或逆轉收押，最快今天揭曉。

詳見柯文哲今重開羈押庭 小草聲援。

台大醫院院長余忠仁：高薪聘「回流醫師」

台灣急診面臨嚴重醫師荒，台大醫院院長余忠仁接受本報獨家專訪表示，為減輕缺人壓力，台大醫院規畫聘用「回流醫師」，包括從離開台大自行開業，或已退休醫師，利用沒看診的時間，回台大急診室兼職，小兒科也同步規畫。

詳見台大醫院院長余忠仁：高薪聘「回流醫師」。

澳洲國防部長馬勒斯十四日宣布，將在十年內初步投入120億澳幣，打造AUKUS核潛艦基地。（路透檔案照）

滿州港仔沙漠騎乘沙灘車搭配生態旅遊，上週末試營運，民眾反應不錯。（滿州鄉公所提供）

