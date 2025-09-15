為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    大台北飆37度高溫！各地山區仍須注意午後雷陣雨

    今日東半部高溫約32度至33度，西半部高溫可來到35度至36度，其中在大台北有局部地區可能出現37度左右或以上高溫。（資料照）

    今日東半部高溫約32度至33度，西半部高溫可來到35度至36度，其中在大台北有局部地區可能出現37度左右或以上高溫。（資料照）

    2025/09/15 06:45

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（15日）太平洋高壓勢力較強，各地大多為晴到多雲，風向為偏東至東南風，花、東及恆春半島有局部短暫陣雨。今日午後雷陣雨範圍稍微縮小，南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率較高。

    溫度方面，今日東半部高溫約32度至33度，西半部高溫可來到35度至36度，其中在大台北有局部地區可能出現37度左右或以上高溫，中午前後紫外線偏強，民眾在戶外活動時請注意防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫約27度至33度。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週二（16日）環境為偏東風，迎風面花蓮、台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後雷陣雨範圍稍微縮小，南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週三（17日）至週四（18日）太平洋高壓逐漸東退，台灣附近水氣增多，環境偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，台東地區及恆春半島有局部較大雨勢發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    週五（19日）至下週日（21日）環境仍為偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    30 ~ 40 29 ~ 39 32 ~ 38 29 ~ 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

