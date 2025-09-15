全台首例！屏東滿州沙灘車結合生態遊程 納自治法規管理

屏東滿州港仔、九棚沙岸，沙灘車經營已行之有年。（滿州鄉公所提供）

2025/09/15 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近年來全國沙灘車事故頻傳，屏東縣政府落實沙灘車管理，去年底訂定「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」，今年正式上路，而轄內長期有沙灘車經營的滿州鄉公所，則是配合「落山風風景區」，媒合生態旅遊搭配沙灘車做為載具設計遊程，預計年底可望正式上路，成為全台首個納入自治法規的沙灘車場域。

屏東縣政府兼顧「生態與安全」原則，訂定全台首個以「自治條例」等級的法令管理沙灘車，滿州鄉公所亦在多年前就已推動轄內近海範圍沙灘車生態導覽活動管理，滿州鄉長古榮福說，現已向縣府提出興辦事業計畫獲同意備查，有關國有地的部分都已進行承租或是撥用，估計約佔27公頃正進行土地用地變更編定作業中，但因為牽涉出入口的保安林，正積極向林業與自然保育署洽談增租事宜，最快年底就可正式開啟落山風風景區的新興遊程。

滿州鄉港仔社區發展協會上週末帶「踩線團」，2人1台騎乘沙灘車至沙丘旁的保安林前再步行進入叢林，社區發展協會指出，沿著溪道有一處被溪水沖刷、凹陷程度不一的「叢林之眼」，整體氛圍靜謐又神秘，可說是世外桃源；探訪遊程約2.5小時3000元1團，每團上限20人，車資另計，歡迎民眾向協會預約。

屏縣府指出，若業者沒有公開營業內容，或是沒有投保、無提供出廠證明及製作維護保養紀錄的沙灘車、或是業者酒駕等，都在自治條例明定罰則，連遊客體驗年齡限制，或騎乘時穿戴安全帽等亦有相關規範；而從鄉公所自提興辦事業計畫來看，顯然積極讓鄉內行之有年的場域適法化，並配合「落山風風景區」發展觀光，對滿州鄉公所的後續經營管理樂見其成。

配合「落山風風景區」，媒合生態旅遊搭配沙灘車做為載具設計遊程，預計年底可望正式上路，成為全台首個納入自治法規的沙灘車場域。（滿州鄉公所提供）

踩線團步行進入叢林之眼。（滿州鄉公所提供）

