她收10塊錢一翻正面自嘲是小丑 數萬人看到「詭異人頭」笑噴！

一位網友近日收到10元假幣，正面肖像讓大批網友笑噴。（圖翻攝自Threads）

2025/09/14 22:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在網上分享，做生意時收到一枚10元假幣，外觀與真幣極為相似，但正面的孫中山肖像變成一顆「詭異人頭」，讓原PO覺得又好氣又好笑，直呼自己就像個「小丑」。該貼文曝光後，讓大批網友笑翻。

一位女網友最近在Threads提醒有在做生意的老闆們，多加注意有人付錢企圖「以假亂真」。原PO分享自己收到的一枚10元硬幣，可以看到數字面幾乎和真幣一模一樣，但仔細看可以發現外圈寫著「老虎蜜蜂遊樂園專用遊戲代幣」。翻到正面更讓人哭笑不得，國父的臉變成一副猙獰滑稽的表情，原PO苦笑道：「太忙了沒注意到……做的超像！翻過去看到的瞬間覺得自己有夠像小丑……」

該貼文至今吸引超過190萬人次瀏覽，近9萬人按讚，「太荒謬了吧，超好笑 」、「對不起，我直接噴笑」、「嘴角不爭氣的上揚」、「這算偽造硬幣嗎？畢竟十元不會看那麼仔細」、「我會留下來耶，好好笑，設計的蠻可愛的」、「還好只是10元，可以收藏起來」、「我想收到這種欸」、「看到正面笑出來」、「我願意花十塊跟他換一個」。貼文也釣出老虎蜜蜂遊樂園業者，「可以到我們各店去換取10元1：1唷」。

