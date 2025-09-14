為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    她收10塊錢一翻正面自嘲是小丑 數萬人看到「詭異人頭」笑噴！

    一位網友近日收到10元假幣，正面肖像讓大批網友笑噴。（圖翻攝自Threads）

    一位網友近日收到10元假幣，正面肖像讓大批網友笑噴。（圖翻攝自Threads）

    2025/09/14 22:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在網上分享，做生意時收到一枚10元假幣，外觀與真幣極為相似，但正面的孫中山肖像變成一顆「詭異人頭」，讓原PO覺得又好氣又好笑，直呼自己就像個「小丑」。該貼文曝光後，讓大批網友笑翻。

    一位女網友最近在Threads提醒有在做生意的老闆們，多加注意有人付錢企圖「以假亂真」。原PO分享自己收到的一枚10元硬幣，可以看到數字面幾乎和真幣一模一樣，但仔細看可以發現外圈寫著「老虎蜜蜂遊樂園專用遊戲代幣」。翻到正面更讓人哭笑不得，國父的臉變成一副猙獰滑稽的表情，原PO苦笑道：「太忙了沒注意到……做的超像！翻過去看到的瞬間覺得自己有夠像小丑……」

    該貼文至今吸引超過190萬人次瀏覽，近9萬人按讚，「太荒謬了吧，超好笑 」、「對不起，我直接噴笑」、「嘴角不爭氣的上揚」、「這算偽造硬幣嗎？畢竟十元不會看那麼仔細」、「我會留下來耶，好好笑，設計的蠻可愛的」、「還好只是10元，可以收藏起來」、「我想收到這種欸」、「看到正面笑出來」、「我願意花十塊跟他換一個」。貼文也釣出老虎蜜蜂遊樂園業者，「可以到我們各店去換取10元1：1唷」。

    一位網友近日收到10元假幣，正面肖像讓大批網友笑噴。（圖翻攝自Threads）

    一位網友近日收到10元假幣，正面肖像讓大批網友笑噴。（圖翻攝自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播