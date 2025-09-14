抱歉！推掉5萬顆大單 「黑手牌」蛋黃酥寧可接小單理由曝光

「黑手牌」蛋黃酥推掉5萬顆訂單，完全不心疼。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕訂單不是越大越好！彰化縣順興中古車行老闆陳永聰斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，今年有企業想要一口氣買5萬顆來分送員工，但遭到陳永聰一口氣回絕了！陳永聰說，蛋黃酥全是手工做，在量能有限下，超級大單勢必排擠小單，為了永續經營，只好說抱歉了。

陳永聰表示，做生意當然希望訂單越大越好，但不能為了接一個超級大單，就犧牲其他眾多的小訂戶，這不是細水長流的經營之道。因為蛋黃酥主攻中秋檔期市場，超級大單今年買來送給員工或是客戶，明年繼續下訂的機率應該很小。

陳永聰強調，他開始賣「黑手牌」蛋黃酥，當時沒名氣，沒知名度，就是靠著親朋好友的少量支持起家，靠著口碑才能打出市場，對他來說，每筆訂單就算是1盒、2盒，都是非常珍貴，累積所有的小訂單，從第一次光顧到變成熟客，「黑手牌」蛋黃酥就是無數個熟客的送禮與推薦，才能一路走到今天。

因此，今年中秋檔期不只有企業一口氣就要訂5萬顆，也有好幾個人來電，一訂就要5、600盒，他也都只能說抱歉。陳永聰表示，大筆訂單今年接了，明年不一定還有，不如靠著眾多的小訂單比較實在，蛋黃酥市場淡旺季分明，在人力有限情況下，只希望能在照顧更多的小訂單，生意才能長長久久。

而陳永聰的在台南當婦產科醫師的女兒陳怡婷，也抽空回老家幫忙賣蛋黃酥，陳永聰笑說，女兒忙到沒時間學作蛋黃酥，只能幫忙站台賣蛋黃酥，超級貼心。

陳永聰的在台南當婦產科醫師的女兒陳怡婷，也抽空回老家幫忙賣蛋黃酥。（陳永聰提供）

