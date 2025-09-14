中壢松義路口停車格、號誌桿擋道 桃議員：交通規劃不完善一改再改

桃園市議員謝美英現勘中壢松義路、松義三街口停車格、3根號誌桿擋道，劃設行穿線壓迫，讓行人、娃娃車難行。（謝美英提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區過嶺人口成長迅速，各項建設陸續進場，有住戶向市議員謝美英反映交通問題，謝美英邀各單位會勘改善，卻發現市府各單位橫向聯繫不足，讓松義路、松義三街口轉角的停車格逼近行穿線，還有3根標誌桿在前，行人、娃娃車、輪椅難行，再邀會勘恐又得重新調整、浪費人民納稅錢。

對此，市府交通局停車管理工程科長曾啟倫今表示，考量該停車格距離路口過近，交通局已派工塗銷，並於轉角10公尺範圍內劃設紅線。中壢區公所也回應，該路口已進行行穿線劃設，近日配合塗銷停車格，惟期間接獲民眾陳情，將擇期安排會勘進行後續處理。

謝美英表示，日前會勘中壢區松義路、松義三街時，得知中壢區公所為改善轉彎處水溝蓋鬆動，決議在民族路六段與松義路口劃設行穿線，以及松義路（松義三街─松勇路）進行道路重鋪。她在會勘時，已要求中壢區公所需事先與市府交通局協調，將停車格往後調整，不料，該路口日前已完成劃設行穿線，但未調整現況，轉角10公尺的停車格與行穿線幾乎連成一線，且有3根號誌桿，人車爭道險象環生。

謝美英批評，市府各單位及公所橫向溝通有問題，先劃設行穿線再刨鋪松義路，畫好的行穿線又被破壞；該調整的車格未調整，每一車格甚至大小不一，同一段路常在調整，用路人被影響，且浪費民眾納稅錢，簡單的工程看出橫向連繫有問題、非常擾民；她認為任何交通規劃設計，應在設置前就把各種考量納入一次到位，避免重複、一再修正。

