為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中壢松義路口停車格、號誌桿擋道 桃議員：交通規劃不完善一改再改

    桃園市議員謝美英現勘中壢松義路、松義三街口停車格、3根號誌桿擋道，劃設行穿線壓迫，讓行人、娃娃車難行。（謝美英提供）

    桃園市議員謝美英現勘中壢松義路、松義三街口停車格、3根號誌桿擋道，劃設行穿線壓迫，讓行人、娃娃車難行。（謝美英提供）

    2025/09/14 21:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區過嶺人口成長迅速，各項建設陸續進場，有住戶向市議員謝美英反映交通問題，謝美英邀各單位會勘改善，卻發現市府各單位橫向聯繫不足，讓松義路、松義三街口轉角的停車格逼近行穿線，還有3根標誌桿在前，行人、娃娃車、輪椅難行，再邀會勘恐又得重新調整、浪費人民納稅錢。

    對此，市府交通局停車管理工程科長曾啟倫今表示，考量該停車格距離路口過近，交通局已派工塗銷，並於轉角10公尺範圍內劃設紅線。中壢區公所也回應，該路口已進行行穿線劃設，近日配合塗銷停車格，惟期間接獲民眾陳情，將擇期安排會勘進行後續處理。

    謝美英表示，日前會勘中壢區松義路、松義三街時，得知中壢區公所為改善轉彎處水溝蓋鬆動，決議在民族路六段與松義路口劃設行穿線，以及松義路（松義三街─松勇路）進行道路重鋪。她在會勘時，已要求中壢區公所需事先與市府交通局協調，將停車格往後調整，不料，該路口日前已完成劃設行穿線，但未調整現況，轉角10公尺的停車格與行穿線幾乎連成一線，且有3根號誌桿，人車爭道險象環生。

    謝美英批評，市府各單位及公所橫向溝通有問題，先劃設行穿線再刨鋪松義路，畫好的行穿線又被破壞；該調整的車格未調整，每一車格甚至大小不一，同一段路常在調整，用路人被影響，且浪費民眾納稅錢，簡單的工程看出橫向連繫有問題、非常擾民；她認為任何交通規劃設計，應在設置前就把各種考量納入一次到位，避免重複、一再修正。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播