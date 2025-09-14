12米高「卡比胖拉」吸逾10萬人！快來台南與呆萌水豚君互動

2025/09/14 19:59

高12公尺「卡比胖拉」水上氣偶登陸漁人碼頭，2天吸引超過10萬人次參觀。（記者王姝琇攝）

安平出張所屋簷上還有大型水豚氣偶。（記者王姝琇攝）

安平出張所飼養2隻10個月大的水豚君。（記者王姝琇攝）

MOGU KABI夏威夷豆塔專賣店，店內4隻水豚能近距離互動。（記者王姝琇攝）

MOGU KABI夏威夷豆塔專賣店，店內4隻水豚能近距離互動。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕高12米「卡比胖拉」水上氣偶登陸漁人碼頭，活動首兩日累積逾10萬人次參觀，觀旅局推薦遊程串聯2大超人氣IP，以及台南市吉祥物「巷仔Niau」，還有隱身市區真實版呆萌水豚君可近距離互動，親子樂翻天。

安平漁人碼頭即日起至10月19日展出12米水上大型氣偶「慢活湯柑」，搭配2組高5米的陸上氣偶「滿福擔仔」及「芒果午憩」，還有50隻「柑橘小精靈」、「戀戀台南味」、「甜夢橘眠」3款超萌紙雕裝置，夜間光雕搭配Capybara洗腦歌曲。

觀旅局長林國華表示，今年與台灣原創IP「卡比胖拉」合作開發多款文創品，快閃攤位有卡比胖拉T恤、毛巾、提袋、水瓶、貼紙、明信片，及造型手工餅乾、水晶棒棒糖，扭蛋機還能扭出卡比胖拉紀念鑰匙圈等，讓遊客們帶回家紀念。

民眾和「卡比胖拉」拍照打卡之餘，想從不同視角欣賞牠的萌樣，不妨搭乘立驛國際安平運河遊船，在臨安橋改建工程完工通車後，打通橋下遊船瓶頸路段，成功延伸至中國城碼頭，使安平舊城區與中國城、沙卡里巴等，能以水路運輸連結，重現安平運河百年風華；此外，還可船行至現正展出英國超人氣卡通角色「笑笑羊」水上大型氣偶的福爾摩沙遊艇酒店。立驛國際運河遊船也配合推出優惠，凡購買現場卡比胖拉周邊商品，滿200元，1張發票即可折抵1人船票50元。

4月甫開幕的歷史建築「安平出張所」，館內飼養2隻10個月大的水豚君，屋簷上還有大型水豚氣偶，加上門口1隻「巷仔Niau」，歡迎旅客到來，該處為前台灣總督府專賣局台南支局安平分室，見證台灣製鹽產業百年風華，透過地方創生計畫活化再生，轉化為融合文化、音樂、養生與療癒的多元公共空間。另位在成大附近的MOGU KABI夏威夷豆塔專賣店，店內4隻水豚能近距離互動，還有配料豐富的夏威夷豆塔搭配水豚餐具，美味又療癒，為城市旅遊帶來驚喜！

林國華表示，這次活動長達37天，橫跨6個週末、3個連續假期，推薦民眾安排順遊行程，在台南多住一晚。他也提到，水豚Capybara通常音譯為「卡皮巴拉」，此次合作創作者把其中的p與b對調，變成更獨特的「卡比胖拉Cabypara」；此外，作者也表示，當初創作時也重新設計過鼻子與嘴巴的比例，並在臉頰加上「嘟臉」的特色，讓角色更具辨識度。

安平出張所門口還有台南超人氣「巷仔Niau」。（記者王姝琇攝）

福爾摩沙遊艇酒店現正展出英國超人氣卡通角色「笑笑羊」水上大型氣偶。（記者王姝琇攝）

立驛國際運河遊船配合「卡比胖拉」活動推出優惠。（觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法