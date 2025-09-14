為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    週三全台雨勢增加 中南部防雨彈突襲

    中央氣象署發布未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    中央氣象署發布未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    2025/09/14 19:25

    〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週天氣，中央氣象署預報，明天週一及後天週二（15、16日），大台北地區、南部近山區或桃園地區有機會達37度以上，提醒民眾外出注意防曬，預防中暑。週三（17日）之後雨勢增加，東半部及恆春半島局部陣雨，西半部留意午後雷陣雨。

    氣象署預報員蔡伊其表示，週一及週二花東及恆春半島局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後雷陣雨。基隆北海岸、恆春半島沿海地區留意平均6級、陣風8級以上風力。

    週三及週四，台灣附近水氣增加，東半部及恆春半島局部短暫陣雨，其中台東及恆春有局部較大雨勢；西半部地區雲量也會增加，午後留意雷陣雨，可能有局部大雨機率，夜晚至清晨有零星降雨機會。

    週五至下週日（21日），整體環境偏東風，水氣減少，但東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部地區多雲到晴，仍有午後雷陣雨。

    溫度方面，週一及週二晴朗炎熱，留意高溫，中南部有機會36度以上，大台北局部地區、南部近山區有機會達37度以上；桃園週二有機會達37度以上。週三之後，由於雲量及降雨，氣溫略降，西半部高溫約34、35度，東半部約32度。

    南海至菲律賓東部海域一帶，目前為大低壓帶環境。蔡伊其指出，未來一週後期有發展熱帶系統可能，不排除水氣可能影響台灣天氣，但目前模式預報有明顯分岐，不確定性仍高，再持續觀察。

