    生活

    三重力行聖賢宮捐普度米1萬5千斤助弱勢

    新北市三重力行聖賢宮今中元普渡結束後，依往例再捐出1萬5000斤白米。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重力行聖賢宮今中元普渡結束後，依往例再捐出1萬5000斤白米。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/14 18:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重力行聖賢宮長期投入公益，自2016年起響應「好日子愛心大平台」捐贈平安米，截至2024年8月已累計捐出7萬8600斤。今（14）日中元普渡結束後，依往例再捐出1萬5000斤白米，提供新北市政府好日子愛心大平台、三重區公所及各里長，轉送給里內弱勢家庭。

    此次捐助活動由三重力行聖賢宮主任委員暨力行聖賢功德會理事長李志能，聯合宮主姚德安、三重雲林同鄉會理事長吳競州及社福委員會主任委員林建騮共同舉辦。聖賢宮委員、信徒與雲林同鄉會成員踴躍支持，新北市社會局長李美珍及三重區長王坤南親臨參與，祭拜儀式完成後，物資隨即分送至各需求據點。

    李志能表示，中元普渡慶讚地官大帝，是祈福感恩的吉祥時節。聖賢宮秉持「心誠則靈」精神，舉辦贊普法會祭祀孤魂與祖先，同時將普渡物資分享給弱勢家庭，期盼減輕生活負擔，並拋磚引玉，帶動更多善心共襄盛舉。

    王坤南感謝力行聖賢宮、力行聖賢功德會及三重雲林同鄉會多年來關懷弱勢，表示此次捐贈不僅傳遞溫暖，也鼓勵更多熱心團體投入公益，讓弱勢家庭獲得溫飽與支持，意義深遠。

    三重力行聖賢宮捐出1萬5000斤白米，提供好日子愛心大平台、三重區公所及各里長，轉送給弱勢家庭。（記者羅國嘉攝）

    三重力行聖賢宮捐出1萬5000斤白米，提供好日子愛心大平台、三重區公所及各里長，轉送給弱勢家庭。（記者羅國嘉攝）

