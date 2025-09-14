為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週一上看37度 紫外線偏高注意防曬

    氣象署提醒，週一紫外線偏強，戶外活動請注意防曬，多補充水分。（資料照）

    氣象署提醒，週一紫外線偏強，戶外活動請注意防曬，多補充水分。（資料照）

    2025/09/14 20:15

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週一（15日）各地大多為晴到多雲天氣，西半部高溫約36度，大台北地區更上看37度，且因中午左右紫外線偏強，若要外出活動請注意防曬，多補充水分。

    中央氣象署預報，週一花蓮、台東、恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率較高，前往山區活動請留意天氣變化並建議攜帶雨具備用。

    溫度方面，東半部高溫約32度至33度，西半部高溫可來到34度至36度，其中在大台北有局部37度左右或以上高溫發生的機率。

    離島天氣：澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫27度至33度。

    天氣風險公司指出，下週五前台灣大致都是晴午後多雲、山區有雷陣雨的夏季型天氣。南海及菲律賓東方海面有低氣壓對流消長，不過暫無發展為颱風趨勢，雖然數值模式模擬在7-10天後在菲律賓東方海面有颱風形成，往呂宋島移動，不過時間尚久，變數仍大。

    紫外線指數方面，各縣市均達過量級，外出請注意防曬，多補充水分。

    空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，西半部位於背風側。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週一西半部高溫可來到34度至36度，其中在大台北有局部37度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週一西半部高溫可來到34度至36度，其中在大台北有局部37度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週一全台紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    週一全台紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播