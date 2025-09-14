週一上看37度 紫外線偏高注意防曬

氣象署提醒，週一紫外線偏強，戶外活動請注意防曬，多補充水分。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週一（15日）各地大多為晴到多雲天氣，西半部高溫約36度，大台北地區更上看37度，且因中午左右紫外線偏強，若要外出活動請注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週一花蓮、台東、恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，其中山區降雨機率較高，前往山區活動請留意天氣變化並建議攜帶雨具備用。

溫度方面，東半部高溫約32度至33度，西半部高溫可來到34度至36度，其中在大台北有局部37度左右或以上高溫發生的機率。

離島天氣：澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫27度至33度。

天氣風險公司指出，下週五前台灣大致都是晴午後多雲、山區有雷陣雨的夏季型天氣。南海及菲律賓東方海面有低氣壓對流消長，不過暫無發展為颱風趨勢，雖然數值模式模擬在7-10天後在菲律賓東方海面有颱風形成，往呂宋島移動，不過時間尚久，變數仍大。

紫外線指數方面，各縣市均達過量級，外出請注意防曬，多補充水分。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，西半部位於背風側。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

