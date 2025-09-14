為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藏頭文與將領結緣 陳榮楷10年獲贈180頂國軍紀念帽

    宜蘭縣文史工作者陳榮楷10年來獲贈180餘頂國軍紀念帽。（陳榮楷提供）

    宜蘭縣文史工作者陳榮楷10年來獲贈180餘頂國軍紀念帽。（陳榮楷提供）

    2025/09/14 18:29

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣文史工作者陳榮楷常撰寫藏頭文送給三軍將領，感謝他們保家衛國，因此獲贈國軍紀念帽，他今天（14日）首度開箱，10年來收到180餘頂，最北是東引指揮部、最南來自南沙太平島。畫面曝光，網友笑回「國防部長也沒這麼多」。

    陳榮楷透過藏頭文與三軍將領結緣，陸續獲贈國軍紀念帽，10年蒐集180餘頂，扣除重複贈送，還有132頂，送他紀念帽的單位，包括國防部、陸、海、空、軍司令部、3大軍團、金防部、馬防部、花防部、東引指揮部、蘭指部、陸軍153旅、海軍168艦隊、海軍蘇支部等。

    陳榮楷獲贈的國軍紀念帽琳瑯滿目、五彩繽紛，絕大多數是單位主管親贈，像是東引指揮部紀念帽，由當年指揮官贈送，至於距離台灣1600公里遠的南沙太平島，一般人無法登島，某高階將領前去視察，回程時帶回一頂送給他留存。

    陳榮楷特殊收藏品引發討論，網友留言，「真的很不簡單，可以辦一場特展了」，另有人說，陳榮楷先生透過收藏品展現他在軍中豐沛的人脈。

    空軍各機種紀念帽。（陳榮楷提供）

    空軍各機種紀念帽。（陳榮楷提供）

    海軍艦隊紀念帽。（陳榮楷提供）

    海軍艦隊紀念帽。（陳榮楷提供）

    駐守宜蘭的陸軍及海軍部隊紀念帽。（陳榮楷提供）

    駐守宜蘭的陸軍及海軍部隊紀念帽。（陳榮楷提供）

    陳榮楷戴在頭上的南沙太平島紀念帽，是某高階將領前去視察帶回送他。（圖由陳榮楷提供）

    陳榮楷戴在頭上的南沙太平島紀念帽，是某高階將領前去視察帶回送他。（圖由陳榮楷提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播