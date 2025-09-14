藏頭文與將領結緣 陳榮楷10年獲贈180頂國軍紀念帽

宜蘭縣文史工作者陳榮楷10年來獲贈180餘頂國軍紀念帽。（陳榮楷提供）

2025/09/14 18:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣文史工作者陳榮楷常撰寫藏頭文送給三軍將領，感謝他們保家衛國，因此獲贈國軍紀念帽，他今天（14日）首度開箱，10年來收到180餘頂，最北是東引指揮部、最南來自南沙太平島。畫面曝光，網友笑回「國防部長也沒這麼多」。

陳榮楷透過藏頭文與三軍將領結緣，陸續獲贈國軍紀念帽，10年蒐集180餘頂，扣除重複贈送，還有132頂，送他紀念帽的單位，包括國防部、陸、海、空、軍司令部、3大軍團、金防部、馬防部、花防部、東引指揮部、蘭指部、陸軍153旅、海軍168艦隊、海軍蘇支部等。

陳榮楷獲贈的國軍紀念帽琳瑯滿目、五彩繽紛，絕大多數是單位主管親贈，像是東引指揮部紀念帽，由當年指揮官贈送，至於距離台灣1600公里遠的南沙太平島，一般人無法登島，某高階將領前去視察，回程時帶回一頂送給他留存。

陳榮楷特殊收藏品引發討論，網友留言，「真的很不簡單，可以辦一場特展了」，另有人說，陳榮楷先生透過收藏品展現他在軍中豐沛的人脈。

空軍各機種紀念帽。（陳榮楷提供）

海軍艦隊紀念帽。（陳榮楷提供）

駐守宜蘭的陸軍及海軍部隊紀念帽。（陳榮楷提供）

陳榮楷戴在頭上的南沙太平島紀念帽，是某高階將領前去視察帶回送他。（圖由陳榮楷提供）

