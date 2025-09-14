為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆長庚醫護攜手家扶中心 關懷兒少20年不間斷

    2025年基隆長庚醫院「愛與關懷」公益活動，今天（14日）上午在基隆市秀泰影城9樓登場，基隆長庚醫院包下秀泰影城兩廳一起看電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》。（圖由基隆家扶中心提供）

    2025/09/14 16:57

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年基隆長庚醫院「愛與關懷」公益活動，今天（14日）上午在基隆市秀泰影城9樓展開，基隆長庚醫院包下秀泰影城兩廳一起看電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》。基隆家扶中心主任黃詩文表示，今天是基隆長庚醫院護士發起揪團帶同事一起關懷兒少活動，至今天剛好滿20年，從陪伴弱勢兒童看電影到婦幼關懷，宣導反毒詐騙，她非常開心，謝謝基隆長庚與熱心公益贊助的企業，讓她見證人性的美好。

    基隆長庚醫院外科部副部長陳志豪醫師表示，他代表基隆長庚醫院院長吳俊德，感謝長期支持關懷兒少的團體和個人；陳志豪說，基隆長庚醫院對弱勢兒少，持續關注和關懷，並且鼓勵員工參與做公益。從2018年起，基隆長庚每年撥款超過百萬元投入公益活動補助，希望讓關懷兒少的活動內容更豐富多元，讓更多企業願意加入關懷兒少行列。

    基隆議長童子瑋秘書楊文河表示，他代表童議長對兒少的關心，運用陪伴家扶中心扶助對象看電影是很不錯的創意，迄今受惠已經超過1000人次參與，這項陪伴關懷看電影活動，跳脫說教傳達孩童正確觀念，謝謝基隆長庚醫院與相關企業的支持。

    明德國中校長徐仁斌表示，在週日陪伴扶助兒童看電影，而且還是親子都熟悉的《名偵探柯南：獨眼的殘像》，教導學生分析思考和面對困難的冷靜勇敢，對於青少年的成長很具啟發意義。

    陳麗華說，陪伴家扶孩子活動第20年，今天最令她開心的事，就是現場很多的年輕志工，都是當年受照顧的扶助兒童，從招呼孩子們進場，佈置到有獎問答和拍攝，孩子們從受人照顧到幫助別人，她由衷感謝這一路走來支持做公益出錢出力的團體與個人。

    2025年基隆長庚醫院「愛與關懷」公益活動，今天（14日）上午在基隆市秀泰影城9樓登場，現場協助招呼的年輕志工，過去也曾經受到基隆家扶中心的照顧。（圖由基隆家扶中心提供）

