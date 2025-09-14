「水菜的故鄉」風災後復耕豐收 屏東玉成社區農事體驗吸人氣

屏東市玉成社區開放農事體驗，民眾下田採收水菜超開心。（記者羅欣貞攝）

2025/09/14 16:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市玉成社區有「水菜的故鄉」之稱，歷經丹娜絲颱風與0728豪雨的考驗，順利復耕並豐收，今（14）日舉辦農事體驗活動，除呈現農村再生社區的產業成果，也開放網室採收肥美的青江菜、油菜等，吸引大批人潮參加，屏東縣長周春米也到場和鄉親們同慶豐收。

屏東縣長周春米表示，玉成社區是非常重要的農業部落，在中央政府經費支持、縣府輔導下，透過農村再生計畫發展產業，除了農作豐收外，縣府更希望提升社區產物的加工保值，讓包裝、行銷通路更好，尤其玉成社區的蘿蔔每次在農再成果展都很受歡迎；之前颱風、豪雨後一度沒有蔬菜，如今看到玉成的白菜、油菜、青江收成令人欣喜，也感謝社區在長照、日照、社區據點的努力，玉成之美有目共睹。

玉成里長簡同慰身兼社區發展協會理事長，和父親、前里長簡進義一起推廣特色農作，父子都曾獲屏東縣特優村里長表揚；簡同慰表示，玉成里約2千人、6百戶，有約一半戶數從事農耕，以水菜為主，包括小白菜、空心菜、A菜、莧菜、青江菜、油菜等，面積約100多甲，幾乎全年可種植，約2、30天至45天可採收，此外，也有種植水稻、九層塔、蘿蔔，居民每天現採後載到附近的和生市場交賣，以現金交易，順利維持生計。

今天的農事體驗活動相當熱鬧，有樂舞等在地特色表演、水菜展示，也可以到菜田採收新鮮蔬菜，每個人收穫滿滿，中午還有玉成社區的招牌飯湯品嚐，吸引大批人潮參加。

屏東縣長周春米（右四）和屏市玉成里民一起慶祝水菜豐收。（記者羅欣貞攝）

