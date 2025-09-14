新核能規劃布局 核安會：根據3原則掌握國際趨勢

核能安全委員會表示，針對新核能的規劃，將在3原則下初步了解國際新核能技術發展趨勢，目前相關研究計畫還在審議中。（資料照）

2025/09/14 16:28

〔記者黃宜靜／台北報導〕823核三重啟公投未跨過門檻，不過，政府在依照核安3原則包括：社會共識、核安無虞以及核廢料有解的三大前提下，對先進核能技術持開放態度；核能安全委員會表示，針對新核能的規劃，也將在此3原則下初步了解國際新核能技術發展趨勢，包括：小型模組化反應器（SMR）及微型反應器（MMR），目前相關研究計畫還在審議中。

核三重啟公投8月23日落幕，所有縣市的同意票都大於不同意票，但同意票未達到通過門檻；總統賴清德也在核三公投後指示台電啟動核三自我安全檢查，並表示，若未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，不會排除先進核能。

核安會指出，針對先進核能規劃，也將在此3原則下初步了解國際新核能技術發展趨勢，目前相關研究計畫還在審議中；另外，核安會曾在立法院質詢時，有提出4年中長期計畫的初步想法，以掌握世界各國新核能發展技術趨勢及法規研究，包括SMR及MMR，當時預算初估約8億。

