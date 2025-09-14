為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南永康開天聖明宮中元普度化愛心 助132戶弱勢家庭

    永康開天聖明宮舉行中元普度法會，並將普度品化為愛心物資，捐助當地弱勢家庭。（記者劉婉君攝）

    永康開天聖明宮舉行中元普度法會，並將普度品化為愛心物資，捐助當地弱勢家庭。（記者劉婉君攝）

    2025/09/14 16:11

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康開天聖明宮主祀神農大帝，今年庇佑21名考生順利考上醫學相關科系，連續6年舉辦的中元普度活動，也持續將普度品轉化為愛心，今（14）日在法會之後分送給132位弱勢民眾。

    永康開天聖明宮神農大帝分靈自官田慈聖宮，由中醫師陳俊銘於2017年發願建廟，每年都會有立志從醫的學子前往祈求神農大帝保佑考試順利，迄今已庇佑53人考上醫學系、中醫系、牙醫系等，今年更創下歷年來最佳成績。而6年來，每年農曆7月，廟方都會舉辦中元普度法會，不少信眾也會準備供品前往參與。

    今日下午1時30分在道長誦經祈福及信眾的虔誠祝禱後，廟方結合信眾的愛心，將各界捐贈的132份生活物資，發送給當地永康區成功里的中低收入戶弱勢家庭，每份物資包括白米、沙拉油、麵條、罐頭等，約價值1300元，傳揚神農大帝的慈悲濟世精神。永康區長李皇興、市議員林燕祝、李鎮國等人也到場參加。

    永康開天聖明宮連續第6年舉行中元普度法會，並發送物資給弱勢家庭。（記者劉婉君攝）

    永康開天聖明宮連續第6年舉行中元普度法會，並發送物資給弱勢家庭。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播