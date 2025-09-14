台南永康開天聖明宮中元普度化愛心 助132戶弱勢家庭

永康開天聖明宮舉行中元普度法會，並將普度品化為愛心物資，捐助當地弱勢家庭。（記者劉婉君攝）

2025/09/14 16:11

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康開天聖明宮主祀神農大帝，今年庇佑21名考生順利考上醫學相關科系，連續6年舉辦的中元普度活動，也持續將普度品轉化為愛心，今（14）日在法會之後分送給132位弱勢民眾。

永康開天聖明宮神農大帝分靈自官田慈聖宮，由中醫師陳俊銘於2017年發願建廟，每年都會有立志從醫的學子前往祈求神農大帝保佑考試順利，迄今已庇佑53人考上醫學系、中醫系、牙醫系等，今年更創下歷年來最佳成績。而6年來，每年農曆7月，廟方都會舉辦中元普度法會，不少信眾也會準備供品前往參與。

今日下午1時30分在道長誦經祈福及信眾的虔誠祝禱後，廟方結合信眾的愛心，將各界捐贈的132份生活物資，發送給當地永康區成功里的中低收入戶弱勢家庭，每份物資包括白米、沙拉油、麵條、罐頭等，約價值1300元，傳揚神農大帝的慈悲濟世精神。永康區長李皇興、市議員林燕祝、李鎮國等人也到場參加。

永康開天聖明宮連續第6年舉行中元普度法會，並發送物資給弱勢家庭。（記者劉婉君攝）

