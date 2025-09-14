花東基金補助 台東金崙部落青年聚會所啟用

太麻里鄉金崙部落青年聚會所工程經費1057萬元，由花東基金補助900萬元。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/14 15:58

〔記者黃明堂／台東報導〕為落實「一部落一聚會所」，台東縣太麻里鄉金崙部落（Kanadun）盼望多年的青年聚會所揭幕啟用。縣長饒慶鈴表示，聚會所的啟用，回應了部落青年的深切期盼，也象徵部落文化實踐與青年組織重建邁入新階段，縣府持續攜手中央合作，協助各部落完善設施。

縣府指出，聚會所對於部落的意義重大，不僅是部落舉辦會議、儀式、教育活動的重要場域，更是族人情感凝聚、文化傳承的核心空間。全縣已有26座聚會所獲得花東地區永續發展基金補助興建，其中23座已完工啟用，供族人進行文教禮儀等使用。

請繼續往下閱讀...

太麻里鄉金崙部落青年聚會所工程經費1057萬元，由花東基金補助900萬元、公所自籌157萬元，歷經2年規劃設計與興建，昨天傍晚正式啟用。縣府原民處表示，聚會所將作為祭儀、生活教育、社群活動等多元用途的重要空間，希望族人善加運用。

縣政府持續推動「一部落一聚會所」，全縣187個部落中，加上金崙部落青年聚會所，已有160個部落擁有聚會所，預計至今年底前將再啟用瓦剛岸（紅葉）聚會所及和平（旮祭來）聚會所；另規劃設計或施工中的6座，包括新福、南溪、阿拉巴灣、瑪屋撈外、撒舒而雅、布頌部落聚會所，完工後全縣將有168個部落有聚會所，涵蓋率達約9成。

太麻里鄉金崙部落青年聚會所工程經費1057萬元，由花東基金補助900萬元。（記者黃明堂翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法